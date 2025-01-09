Сочные и полезные рыбные котлеты для детей: из какой рыбы приготовить

Ирина Мельниченко
Моя столовая
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Рецепт котлет

Рыбные котлеты – одно из самых полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш белый хлеб, яйцо и цедру цитрусовых.

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Вкусные рыбные котлеты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, полезных рыбных котлет из щуки и толстолоба.

Рецепт котлет

Совет от кулинара: рыбу можно использовать любую, но лучше смешивать не жирную! 

Из какой рыбы лучше готовить котлеты

Ингредиенты: 

  • Щука 400 г
  • Толстолоб 200 г
  • Лук 200 г
  • Белый хлеб 80-100 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Петрушка пучок
  • Цедра одного лимона
  • Соль и черный перец по вкусу (можно добавить специи по желанию)

Соус:

  • Йогурт греческий 200 г
  • Чеснок 1-2 зуб.
  • Цедра лимона
  • Сок лимона 1 ст.л
  • Оливковое масло 1 ст.л
  • Красный лук 1/2 шт
  • Петрушка
  • Лимон цедра и сок
  • Растительное масло

Способ приготовления: 

1. Рыбу зачищаем от кожи и костей, измельчаем ножом, к нему также лук и все остальные добавки. По вкусу специй можно добавить по желанию.

Рыбный фарш

2. Для соуса: йогурт или сметану смешиваем с чесноком, лимоном и оливковым маслом.

Соус для блюда

3. Котлеты жарим на сковороде, переворачиваем когда котлета побелела на 2/3, и румяным вторую сторону.

Жареные котлеты

4. Лук нарезаем кольцами, листья петрушки, поливаем соком лимона и растительным маслом, и немного цедры. Выкладываем котлеты и сверху соус!

Готовое блюдо

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