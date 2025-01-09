Сочные и полезные рыбные котлеты для детей: из какой рыбы приготовить
Рыбные котлеты – одно из самых полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш белый хлеб, яйцо и цедру цитрусовых.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, полезных рыбных котлет из щуки и толстолоба.
Совет от кулинара: рыбу можно использовать любую, но лучше смешивать не жирную!
Ингредиенты:
- Щука 400 г
- Толстолоб 200 г
- Лук 200 г
- Белый хлеб 80-100 г
- Яйцо 1 шт.
- Петрушка пучок
- Цедра одного лимона
- Соль и черный перец по вкусу (можно добавить специи по желанию)
Соус:
- Йогурт греческий 200 г
- Чеснок 1-2 зуб.
- Цедра лимона
- Сок лимона 1 ст.л
- Оливковое масло 1 ст.л
- Красный лук 1/2 шт
- Петрушка
- Лимон цедра и сок
- Растительное масло
Способ приготовления:
1. Рыбу зачищаем от кожи и костей, измельчаем ножом, к нему также лук и все остальные добавки. По вкусу специй можно добавить по желанию.
2. Для соуса: йогурт или сметану смешиваем с чесноком, лимоном и оливковым маслом.
3. Котлеты жарим на сковороде, переворачиваем когда котлета побелела на 2/3, и румяным вторую сторону.
4. Лук нарезаем кольцами, листья петрушки, поливаем соком лимона и растительным маслом, и немного цедры. Выкладываем котлеты и сверху соус!
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