Сочные и полезные рыбные котлеты для детей: из какой рыбы приготовить

Рыбные котлеты – одно из самых полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш белый хлеб, яйцо и цедру цитрусовых.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, полезных рыбных котлет из щуки и толстолоба.

Совет от кулинара: рыбу можно использовать любую, но лучше смешивать не жирную!

Ингредиенты:

Щука 400 г

Толстолоб 200 г

Лук 200 г

Белый хлеб 80-100 г

Яйцо 1 шт.

Петрушка пучок

Цедра одного лимона

Соль и черный перец по вкусу (можно добавить специи по желанию)

Соус:

Йогурт греческий 200 г

Чеснок 1-2 зуб.

Цедра лимона

Сок лимона 1 ст.л

Оливковое масло 1 ст.л

Красный лук 1/2 шт

Петрушка

Лимон цедра и сок

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Рыбу зачищаем от кожи и костей, измельчаем ножом, к нему также лук и все остальные добавки. По вкусу специй можно добавить по желанию.

2. Для соуса: йогурт или сметану смешиваем с чесноком, лимоном и оливковым маслом.

3. Котлеты жарим на сковороде, переворачиваем когда котлета побелела на 2/3, и румяным вторую сторону.

4. Лук нарезаем кольцами, листья петрушки, поливаем соком лимона и растительным маслом, и немного цедры. Выкладываем котлеты и сверху соус!

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