Сочные куриные котлеты для детей: самый удачный рецепт, с которым точно справятся мамочки

Котлеты именно из куриного филе детям нравятся больше всего. Очень часто изделия получаются достаточно сухими. Для того чтобы результат приятно поразил и мам, и малышей, стоит воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера с ником babyfeeding pro в Instagram. Можно жарить, запекать или готовить на пару.

Ингредиенты:

куриное филе (без кожи) – 300 г

морковь – половина средней моркови

кабачок очищен от кожуры.

яйцо – 1 шт.

рисовая безглютеновая мука – 2 ст.л. без горки

Способ приготовления:

1. Куриное филе промыть, порезать маленькими кусочками для легкого измельчения в блендере.

2. Морковь почистить, натереть на мелкой терке или нарезать кусочками, если измельчите все вместе, или взбейте самостоятельно в блендере.

3. Кабачок почистить от кожуры, натереть на мелкой терке или взбить самостоятельно в блендере. Если кабачок очень сочный, слегка отжать сок.

4. Поместите в чашу блендера куриное филе, натертую морковь, кабачок и рисовую муку.

5. Измельчите до однородной смеси. Можно по отдельности все дробить и затем смешивать.

6. Масса должна быть нежной, мягкой, но достаточно плотной для формирования котлет.

7. Смочить руки водой, чтобы фарш не лип, и сформовать котлетки.

8. Котлеты можно готовить на пару, в течение 20-30 минут. Перед подачей проверить готовность.

9. Также можно запекать в духовке или обжарить на сухой сковородке.

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