Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

Куриные котлеты – отличный вариант блюда для детей. Изделия точно не будут жирными, что понравится малышам. А для того, чтобы они получились сочными, фарш следует сочетать с правильными компонентами.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500-600 г (из бедра)

батон – 1/4 шт.

морковь – 1 средняя

лук – 1 средний

яйца – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, орегано – по вкусу

масло – для жарки

панировочные сухари – 1 ст..л. (при необходимости, если фарш получается слишком редким)

Способ приготовления:

1. Замочите батон в воде или молоке.

2. Натрите морковь, лук и чеснок на терке.

3. Отожмите хлеб, чтобы избавиться от лишней жидкости.

4. Смешайте все ингредиенты: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок и яйцо. Добавьте соль, перец и орегано по вкусу.

5. Формируйте котлеты, смачивая руки водой для удобства. Оптимальный размер – примерно 1/2 ст.л. фарша на одну котлетку.

6. Обжаривайте котлеты на среднем огне до румяной корочки.

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