Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

Куриные котлеты – отличный вариант блюда для детей. Изделия точно не будут жирными, что понравится малышам. А для того, чтобы они получились сочными, фарш следует сочетать с правильными компонентами.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.

Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500-600 г (из бедра)
  • батон – 1/4 шт.
  • морковь – 1 средняя
  • лук – 1 средний
  • яйца – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец, орегано – по вкусу
  • масло – для жарки
  • панировочные сухари – 1 ст..л. (при необходимости, если фарш получается слишком редким)

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

1. Замочите батон в воде или молоке.

Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

2. Натрите морковь, лук и чеснок на терке.

Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

3. Отожмите хлеб, чтобы избавиться от лишней жидкости.

4. Смешайте все ингредиенты: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок и яйцо. Добавьте соль, перец и орегано по вкусу.

Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

5. Формируйте котлеты, смачивая руки водой для удобства. Оптимальный размер – примерно 1/2 ст.л. фарша на одну котлетку.

Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы

6. Обжаривайте котлеты на среднем огне до румяной корочки.

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