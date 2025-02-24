Сочные куриные котлеты, которые точно понравятся детям: справятся даже занятые мамы
Куриные котлеты – отличный вариант блюда для детей. Изделия точно не будут жирными, что понравится малышам. А для того, чтобы они получились сочными, фарш следует сочетать с правильными компонентами.
Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500-600 г (из бедра)
- батон – 1/4 шт.
- морковь – 1 средняя
- лук – 1 средний
- яйца – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец, орегано – по вкусу
- масло – для жарки
- панировочные сухари – 1 ст..л. (при необходимости, если фарш получается слишком редким)
Способ приготовления:
1. Замочите батон в воде или молоке.
2. Натрите морковь, лук и чеснок на терке.
3. Отожмите хлеб, чтобы избавиться от лишней жидкости.
4. Смешайте все ингредиенты: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок и яйцо. Добавьте соль, перец и орегано по вкусу.
5. Формируйте котлеты, смачивая руки водой для удобства. Оптимальный размер – примерно 1/2 ст.л. фарша на одну котлетку.
6. Обжаривайте котлеты на среднем огне до румяной корочки.
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