Сочные мини-фрикадельки из фарша для детей: идеальное блюдо для картофеля и макарон

Фрикадельки – идеальное дополнение к картофелю, макаронам и гречихе. Если использовать диетический фарш. а также немного овощей, можно сделать такое блюдо для детей. Это будет значительно лучше котлет.

Видео дня

Идея приготовления мини-фрикаделек для детей опубликована на странице нутрициологии Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Справится каждая мама.

Ингредиенты:

нежирный фарш – 250 г

лук – 1 небольшой

морковь – 1 небольшая

вода – 150 мл.

очень мелкая крупа – 2 ст.л. (кукурузная, пшеничная, манка, семолина)

томатная паста – 1 ст.л.

мука – 1 ч.л. с горкой

сметана – 1 ч.л. с горкой

душистый перец, лавровый лист, зубчик чеснока.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить очень мелко нарезанный лук, натертый морковь.

2. Добавить крупу.

3. Хорошо помять.

4. Сковороду смазать растительным маслом.

5. На нее выложить шарики фарша. Залить смесью воды, муки, томата и сметаны. Можно сладкую сухую паприку и посолить (для детей после года).

6. Добавить специи и порезанный кусочками чеснок по желанию.

7. Дать закипеть и только через 1-2 минуты можно осторожно пошевелить, чтобы не помять. Тушить на небольшом огне под крышкой минут 15. При подаче разрезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: