Сочные мини-фрикадельки из фарша для детей: идеальное блюдо для картофеля и макарон
Фрикадельки – идеальное дополнение к картофелю, макаронам и гречихе. Если использовать диетический фарш. а также немного овощей, можно сделать такое блюдо для детей. Это будет значительно лучше котлет.
Идея приготовления мини-фрикаделек для детей опубликована на странице нутрициологии Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Справится каждая мама.
Ингредиенты:
- нежирный фарш – 250 г
- лук – 1 небольшой
- морковь – 1 небольшая
- вода – 150 мл.
- очень мелкая крупа – 2 ст.л. (кукурузная, пшеничная, манка, семолина)
- томатная паста – 1 ст.л.
- мука – 1 ч.л. с горкой
- сметана – 1 ч.л. с горкой
- душистый перец, лавровый лист, зубчик чеснока.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить очень мелко нарезанный лук, натертый морковь.
2. Добавить крупу.
3. Хорошо помять.
4. Сковороду смазать растительным маслом.
5. На нее выложить шарики фарша. Залить смесью воды, муки, томата и сметаны. Можно сладкую сухую паприку и посолить (для детей после года).
6. Добавить специи и порезанный кусочками чеснок по желанию.
7. Дать закипеть и только через 1-2 минуты можно осторожно пошевелить, чтобы не помять. Тушить на небольшом огне под крышкой минут 15. При подаче разрезать.
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