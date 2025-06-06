Сочные митболы из фарша для детей: лучше привычных котлет
Вместо классических жирных котлет значительно лучше будет приготовить для ребенка сочные митболы. Благодаря соусу, они получатся очень мягкими и нежными. Можно подать с пастой и свежим салатом.
Идея приготовления сочных митболов из фарша опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Выберите именно фарш телятины – из него получится вкуснее всего.
Ингредиенты:
- фарш телятины – 300 г
- томатная паста – 200 г
- кабачок
- яйцо
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. В фарш добавить яйцо, специи по вкусу и перемешать.
2. Влажными руками слепить шарики.
3. На сковородке обжарить митболы со всех сторон на масле гхи или на растительном рафинированном масле.
4. После этого залить водичкой примерно на 2/3 митболов и с момента закипания воды засечь 10 минут.
5. Тем временем можно нарезать кубиками кабачок и поставить варить макароны.
6. Когда вода закипела, налить томатную пасту, если получилось довольно густо.
7. Добавляем еще 100 мл воды.
8. Все перемешать, тушить 5 минут.
9. Добавить кабачок и тушить еще 5 минут.
10. Подавать вместе с пастой.
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