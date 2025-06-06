Сочные митболы из фарша для детей: лучше привычных котлет

Вместо классических жирных котлет значительно лучше будет приготовить для ребенка сочные митболы. Благодаря соусу, они получатся очень мягкими и нежными. Можно подать с пастой и свежим салатом.

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Идея приготовления сочных митболов из фарша опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Выберите именно фарш телятины – из него получится вкуснее всего.

Ингредиенты:

фарш телятины – 300 г

томатная паста – 200 г

кабачок

яйцо

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В фарш добавить яйцо, специи по вкусу и перемешать.

2. Влажными руками слепить шарики.

3. На сковородке обжарить митболы со всех сторон на масле гхи или на растительном рафинированном масле.

4. После этого залить водичкой примерно на 2/3 митболов и с момента закипания воды засечь 10 минут.

5. Тем временем можно нарезать кубиками кабачок и поставить варить макароны.

6. Когда вода закипела, налить томатную пасту, если получилось довольно густо.

7. Добавляем еще 100 мл воды.

8. Все перемешать, тушить 5 минут.

9. Добавить кабачок и тушить еще 5 минут.

10. Подавать вместе с пастой.

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