Сочные морковно-мясные котлеты, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом
Для того чтобы котлеты из курицы были сочными, к мясу следует добавить натертую морковь. Этот овощ придаст изделиям особый вкус. К тому же, так будет гораздо полезнее.
Идея приготовления сочных морковно-мясных котлет для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Мясо нужно не измельчить в фарш, а именно нарезать.
Ингредиенты:
- куриное филе или другое мясо – 220 г
- яйца – 1 шт.
- замороженный шпинат в шайбах – 2 шт. или свежий – горсть
- морковь – 120 г
- твердый сыр – 40 г
- масло для жарки
- специи: паприка и сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Мясо мелко порезать, добавить яйцо, специи и перемешать.
2. Натереть морковь, сыр.
3. Из размороженного шпината отжать лишний сок или сблендеровать свежий.
4. Все ингредиенты перемешать. Жарить на минимальном огне под крышкой несколько минут, затем перевернуть и жарить еще несколько минут.
5. Добавить немного воды и тушить под крышкой 15 минут, чтобы приготовились внутри.
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