Сочные морковно-мясные котлеты, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

Для того чтобы котлеты из курицы были сочными, к мясу следует добавить натертую морковь. Этот овощ придаст изделиям особый вкус. К тому же, так будет гораздо полезнее.

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Идея приготовления сочных морковно-мясных котлет для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Мясо нужно не измельчить в фарш, а именно нарезать.

Ингредиенты:

куриное филе или другое мясо – 220 г

яйца – 1 шт.

замороженный шпинат в шайбах – 2 шт. или свежий – горсть

морковь – 120 г

твердый сыр – 40 г

масло для жарки

специи: паприка и сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Мясо мелко порезать, добавить яйцо, специи и перемешать.

2. Натереть морковь, сыр.

3. Из размороженного шпината отжать лишний сок или сблендеровать свежий.

4. Все ингредиенты перемешать. Жарить на минимальном огне под крышкой несколько минут, затем перевернуть и жарить еще несколько минут.

5. Добавить немного воды и тушить под крышкой 15 минут, чтобы приготовились внутри.

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