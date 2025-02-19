Стоит ли давать манку детям и полезна ли она: развенчиваем миф

Манная каша – одно из самых популярных блюд в детском питании, но вокруг него существует немало мифов. Одни считают ее ценным источником энергии, другие утверждают, что она не пользуется. Многие родители сомневаются, стоит ли вводить манку в рацион ребенка. На самом деле, все зависит от качества продукта, способа приготовления и общего баланса питания.

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О том, есть ли место манной каше в детском меню, рассказали эксперты prykorm ua в Instagram. Есть некоторые особенности. которые следует учесть.

Чем манка отличается от других круп.

Манная крупа – это побочный продукт помола пшеницы, состоящий из измельченных частиц зерна размером 0,25-0,75 мм. Перед помолом пшеницу очищают от оболочек и зародышей, поэтому в манке содержится преимущественно эндосперм – часть зерна, богатая углеводами. Поэтому она быстро усваивается, обладает высокой калорийностью и обеспечивает организм энергией быстрее, чем цельнозерновые крупы.

Действительно ли манка не полезна

Один из главных аргументов против манной каши – высокое количество простых углеводов и низкое содержание клетчатки. Однако это не значит, что его следует исключить из рациона ребенка. Маленькие дети нуждаются в энергии для активного роста, поэтому умеренное потребление манки в пределах сбалансированного питания не повредит.

Важно помнить о разнообразии продуктов в рационе. Кроме манки, следует включать другие зерновые: гречку, пшено, киноа, кукурузную, ячневую и жемчужную крупу. Это поможет разнообразить рацион и обеспечить ребенка всеми необходимыми питательными веществами.

Глютен в манке: стоит ли волноваться

Еще один распространенный миф – вред глютена, содержащийся в манной крупе. На самом деле глютен – это белок растительного происхождения, не представляющий угрозы для большинства людей. Полная непереносимость глютена (целиакия) встречается только у 0,5-1% населения Украины, а повышенная чувствительность – у 6% людей. Для всех других детей и взрослых продукты с глютеном абсолютно безопасны.

Как сделать манку полезнее

Чтобы повысить пищевую ценность блюда, лучше выбирать манную крупу из твердых сортов пшеницы – semolina или манную крупу марки "Т". Она содержит больше белка, вдвое больше клетчатки и больше витаминов группы В, чем манка из мягких сортов пшеницы.

Еще один способ сделать манку полезнее – дополнить ее:

Орехами или ореховыми пастами.

Свежие или сушеные фрукты.

Ягодами или семенами.

Эти ингредиенты не только улучшат вкус, но и обогатят блюдо витаминами, минералами и полезными жирами.

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