Суперфуды осени, которые следует добавить в рацион ребенка: несколько вариантов приготовления
Вместе с прохладой осень дарит нам много полезных суперфудов, которые обязательно нужно добавить в рацион. Особенно это касается детей, для молодого организма которых требуется много важных микроэлементов. К тому же, это будет не только питательно, но и очень вкусно.
Об осенних суперфудах рассказали эксперты Алфавита Питание, которая является частью глобальной социальной инициативы "Нестлые Здоровые дети". Вместе с важными рекомендациями представлены простые рецепты, которые сможет приготовить каждая мама.
Самый популярный осенний продукт – это, конечно же, тыква. Она не только достаточно бюджетная в этот период. но и полезная. В ее составе важный для роста, зрения и иммунитета бета-каротин, а также много витамина С.
В каком виде можно есть тыкву:
- запеченном (вместе с изюмом или яблоками)
- в виде супов
- каши на молоке или воде
- в виде различных десертов
Рецепт тыквенно-яблочного пюре, которое очень понравится детям
Ингредиенты:
- тыква – 200 г
- яблоко – 1 шт.
- вода – 100 мл.
- корица – щепотка (по желанию)
Способ приготовления:
1. Тыкву и яблоко нарезать на кубики.
2. Выложить в кастрюлю.
3. Налить воду.
4. Тушить, пока кусочки не станут мягкими.
5. Взбить блендером в пюре.
6. Добавить немного корицы сверху.
Очень ценным осенним овощом является свекла. Свекла содержит много железа, фолиевой кислоты, антиоксидантов и клетчатки. Кушать свеклу можно в отварном или зепеченном виде.
Рецепт свекольного салата с йогуртом
- свекла среднего размера – 1 шт.
- натуральный йогурт – 1 ч.л.
- лимонный сок
- укроп и петрушка
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить, охладить и натереть.
2. Смешать с йогуртом.
4. Сбрызнуть лымонным соком и приправить солью.
5. Сверху добавить измельченную свежую зелень.
Очень полезным осенним овощом является капуста. Она имеет много кальция, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Для детей именно то, что нужно. Из капусты можно делать салаты, супы или просто тушить с мясом.
Рецепт стейков из капусты
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 30 г
- масло сливочное – 30 г
- куриный фарш – 500 г
- твердый сыр – 100 г
- соль, любимые специи – щепотка
Способ приготовления:
1. Нарезать капусту круглыми кусочками толщиной 1-2 сантиметра.
2 Нарезанную капусту смазать сливочным маслом и специями.
3. Выложить куриный фарш порционно.
4. Поставить стейки в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
5. Горячую капусту посыпать твердым сыром.
Клюква – настоящий суперфуд
В осенне-зимний период детям очень важно укреплять иммунитет. В этом может прекрасно помочь клюква, которая содержит в своем составе большое количество витамина С. Из клюквы можно готовить разнообразные десерты, смузи, а также добавлять даже в мясные блюда.
Морс из клюквы и меда
Ингредиенты:
- клюква свежая – 100 г
- вода – 500 мл.
- мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Клюкву разомнуть ложкой или легко с помощью блендера.
2. Сок процедить через марлю.
3. Залить ягоду водой.
4. Довести до кипения.
5. Полученный отвар процедить.
6. Смешать его с клюквенным соком, добавить мед по вкусу.
7. Употреблять в теплом или холодном виде.
Гречка – это отличный суперфуд для осеннего периода. Такая, казалось бы, банальная каша содержит много важных витаминов и клетчатки. Также она не содержит глютена. Гречку можно не только отваривать в качестве гарнира, но и делать из нее запеканки и сладкие каши.
Гречневая каша с тыквой и медом
Ингредиенты:
- крупа гречневая – 100 г
- тыква – 150 г
- вода – 200 мл.
- мед –1 ст.л.
- небольшое количество сливочного масла – по желанию
Способ приготовления:
1. Гречку залить водой и отварить до готовности.
2. Нарезанную тыкву тушить до готовности.
3. Добавить тушеную тыкву к гречке, перемешать.
4. Добавить масло и мед.
5. Употреблять в теплом виде.
При употреблении овощей эксперты советуют придерживаться таких правил
1. Миксуйте разные овощи. Это будет очень ярко, эстетично, вкусно, а самое главное – полезно.
2. Следует очень осторожно и с умом подвергать овощи термической обработке, чтобы не испортить продукты.
3. Каждая ваша тарелка должна на 50% состоять из овощей. Поэтому всегда экспериментируйте с добавлением таких продуктов в салаты, разнообразные гарниры и перекусы.
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