Суперфуды осени, которые следует добавить в рацион ребенка: несколько вариантов приготовления

Вместе с прохладой осень дарит нам много полезных суперфудов, которые обязательно нужно добавить в рацион. Особенно это касается детей, для молодого организма которых требуется много важных микроэлементов. К тому же, это будет не только питательно, но и очень вкусно.

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Об осенних суперфудах рассказали эксперты Алфавита Питание, которая является частью глобальной социальной инициативы "Нестлые Здоровые дети". Вместе с важными рекомендациями представлены простые рецепты, которые сможет приготовить каждая мама.

Самый популярный осенний продукт – это, конечно же, тыква. Она не только достаточно бюджетная в этот период. но и полезная. В ее составе важный для роста, зрения и иммунитета бета-каротин, а также много витамина С.

В каком виде можно есть тыкву:

запеченном (вместе с изюмом или яблоками)

в виде супов

каши на молоке или воде

в виде различных десертов

Рецепт тыквенно-яблочного пюре, которое очень понравится детям

Ингредиенты:

тыква – 200 г

яблоко – 1 шт.

вода – 100 мл.

корица – щепотка (по желанию)

Способ приготовления:

1. Тыкву и яблоко нарезать на кубики.

2. Выложить в кастрюлю.

3. Налить воду.

4. Тушить, пока кусочки не станут мягкими.

5. Взбить блендером в пюре.

6. Добавить немного корицы сверху.

Очень ценным осенним овощом является свекла. Свекла содержит много железа, фолиевой кислоты, антиоксидантов и клетчатки. Кушать свеклу можно в отварном или зепеченном виде.

Рецепт свекольного салата с йогуртом

свекла среднего размера – 1 шт.

натуральный йогурт – 1 ч.л.

лимонный сок

укроп и петрушка

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить, охладить и натереть.

2. Смешать с йогуртом.

4. Сбрызнуть лымонным соком и приправить солью.

5. Сверху добавить измельченную свежую зелень.

Очень полезным осенним овощом является капуста. Она имеет много кальция, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Для детей именно то, что нужно. Из капусты можно делать салаты, супы или просто тушить с мясом.

Рецепт стейков из капусты

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 30 г

масло сливочное – 30 г

куриный фарш – 500 г

твердый сыр – 100 г

соль, любимые специи – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту круглыми кусочками толщиной 1-2 сантиметра.

2 Нарезанную капусту смазать сливочным маслом и специями.

3. Выложить куриный фарш порционно.

4. Поставить стейки в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

5. Горячую капусту посыпать твердым сыром.

Клюква – настоящий суперфуд

В осенне-зимний период детям очень важно укреплять иммунитет. В этом может прекрасно помочь клюква, которая содержит в своем составе большое количество витамина С. Из клюквы можно готовить разнообразные десерты, смузи, а также добавлять даже в мясные блюда.

Морс из клюквы и меда

Ингредиенты:

клюква свежая – 100 г

вода – 500 мл.

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Клюкву разомнуть ложкой или легко с помощью блендера.

2. Сок процедить через марлю.

3. Залить ягоду водой.

4. Довести до кипения.

5. Полученный отвар процедить.

6. Смешать его с клюквенным соком, добавить мед по вкусу.

7. Употреблять в теплом или холодном виде.

Гречка – это отличный суперфуд для осеннего периода. Такая, казалось бы, банальная каша содержит много важных витаминов и клетчатки. Также она не содержит глютена. Гречку можно не только отваривать в качестве гарнира, но и делать из нее запеканки и сладкие каши.

Гречневая каша с тыквой и медом

Ингредиенты:

крупа гречневая – 100 г

тыква – 150 г

вода – 200 мл.

мед –1 ст.л.

небольшое количество сливочного масла – по желанию

Способ приготовления:

1. Гречку залить водой и отварить до готовности.

2. Нарезанную тыкву тушить до готовности.

3. Добавить тушеную тыкву к гречке, перемешать.

4. Добавить масло и мед.

5. Употреблять в теплом виде.

При употреблении овощей эксперты советуют придерживаться таких правил

1. Миксуйте разные овощи. Это будет очень ярко, эстетично, вкусно, а самое главное – полезно.

2. Следует очень осторожно и с умом подвергать овощи термической обработке, чтобы не испортить продукты.

3. Каждая ваша тарелка должна на 50% состоять из овощей. Поэтому всегда экспериментируйте с добавлением таких продуктов в салаты, разнообразные гарниры и перекусы.

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