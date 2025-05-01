Суперполезная каша для детей: из чего приготовить, чтобы точно ели

Пшенная каша с добавлением ореховой пасты – это не только вкусно, но и очень питательно. Такое блюдо легко усваивается, дарит энергию, долго сохраняет чувство сытости и обладает приятным вкусом, который понравится даже требовательным детям. Она не содержит глютена, поэтому подходит для рациона малышей с чувствительным пищеварением. А благодаря ореховой пасте добавляется нежная текстура и польза без дополнительного сахара.

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Идеей приготовления вкусной пшенной каши для детей поделилась нутрициолог Галина Костяк (halyna.am.am) в Instagram. Но важно брать свежее пшено, потому что старое может иметь горький привкус.

Ингредиенты:

пшено – 100 мл.

жидкость – 400 мл. (вода, молоко или смесь 1:1)

ореховая паста – 1-2 ч.л. ореховой пасты (кешью или фисташки)

Способ приготовления:

1, Промойте пшено несколько раз в холодной воде.

2. Залейте кипятком, доведите до кипения, затем слейте воду и снова промойте.

3. Добавьте новую порцию воды в соотношении 1:4 (100 мл крупы на 400 мл воды).

4. Варите кашу на медленном огне до готовности, периодически помешивая.

5. Перед подачей добавьте в тарелку ореховую пасту. Хорошо перемешайте.

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