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Сырная запеканка на перекус для ребенка: вкусное и сытное блюдо из полезных продуктов
Сырная запеканка – отличный вариант перекуса для детей. Блюдо очень питательное, прекрасно сочетается с чаем или какао. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.
Идея приготовления нежной творожной запеканки для детей опубликована на странице нутрициолога Татьяны Шутенко (tanya shutenko) в Instagram. В рецепте нет сахара и всевозможных подсластителей.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- рисовая мука – 40 г
- детский сырок (можно сметану) – 1 ст.л с горкой
- абрикос или банан
Способ приготовления:
1. Взбить в чаше блендера творог, желательно 9%.
2. Добавить яйцо, детский творожок (сметану).
3. Всыпать муку.
4. Добавить размороженные абрикосы или бананы.
5. Получившуюся массу выложить в форму.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
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