Сырная запеканка на перекус для ребенка: вкусное и сытное блюдо из полезных продуктов

Сырная запеканка – отличный вариант перекуса для детей. Блюдо очень питательное, прекрасно сочетается с чаем или какао. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки для детей опубликована на странице нутрициолога Татьяны Шутенко (tanya shutenko) в Instagram. В рецепте нет сахара и всевозможных подсластителей.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 180 г

яйцо – 1 шт.

рисовая мука – 40 г

детский сырок (можно сметану) – 1 ст.л с горкой

абрикос или банан

Способ приготовления:

1. Взбить в чаше блендера творог, желательно 9%.

2. Добавить яйцо, детский творожок (сметану).

3. Всыпать муку.

4. Добавить размороженные абрикосы или бананы.

5. Получившуюся массу выложить в форму.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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