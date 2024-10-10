Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр
Шоколад и банан – это замечательное сочетание, которое по вкусу многим. Особенно детям. А для того, чтобы было еще и полезно, можно использовать такие продукты для сырной запеканки.
Идея приготовления сырной запеканки с шоколадом ребенку на завтрак опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Текстура получается очень пышной и нежной.
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- спелые бананы – 2 шт.
- яйца – 1 шт.
- сахар – 25 г
- какао – 25 г
- манка – 45 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 300 г
- сметана – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- ванилин/ванильный сахар
- манка – 40 г
Способ приготовления:
1. Для шоколадного слоя взять очень спелые бананы.
2. К ним добавить яйцо, сахар, какао, манку, разрыхлитель.
3. Взбить блендером до однородности.
4. Для творожного слоя соединить все ингредиенты и тоже взбить блендером до однородности.
5. В форму для запекания вылить сначала шоколадный слой, а затем уже творожный. Лопаткой сделать разводы.
6. Отправить запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 50-60 минут.
7. Дать немного постоять и после этого есть.
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