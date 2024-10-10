Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

Шоколад и банан – это замечательное сочетание, которое по вкусу многим. Особенно детям. А для того, чтобы было еще и полезно, можно использовать такие продукты для сырной запеканки.

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Идея приготовления сырной запеканки с шоколадом ребенку на завтрак опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Текстура получается очень пышной и нежной.

Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

Ингредиенты для шоколадного слоя:

  • спелые бананы – 2 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 25 г
  • какао – 25 г
  • манка – 45 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 300 г
  • сметана – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахарная пудра – 2 ст.л.
  • ванилин/ванильный сахар
  • манка – 40 г

Способ приготовления:

Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

1. Для шоколадного слоя взять очень спелые бананы.

2. К ним добавить яйцо, сахар, какао, манку, разрыхлитель.

Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

3. Взбить блендером до однородности.

4. Для творожного слоя соединить все ингредиенты и тоже взбить блендером до однородности.

Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

5. В форму для запекания вылить сначала шоколадный слой, а затем уже творожный. Лопаткой сделать разводы.

Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

6. Отправить запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 50-60 минут.

Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

7. Дать немного постоять и после этого есть.

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