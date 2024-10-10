Сырная запеканка с шоколадом для завтрака: будут есть даже дети, которые не любят сыр

Шоколад и банан – это замечательное сочетание, которое по вкусу многим. Особенно детям. А для того, чтобы было еще и полезно, можно использовать такие продукты для сырной запеканки.

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Идея приготовления сырной запеканки с шоколадом ребенку на завтрак опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Текстура получается очень пышной и нежной.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

спелые бананы – 2 шт.

яйца – 1 шт.

сахар – 25 г

какао – 25 г

манка – 45 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 300 г

сметана – 100 г

яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 2 ст.л.

ванилин/ванильный сахар

манка – 40 г

Способ приготовления:

1. Для шоколадного слоя взять очень спелые бананы.

2. К ним добавить яйцо, сахар, какао, манку, разрыхлитель.

3. Взбить блендером до однородности.

4. Для творожного слоя соединить все ингредиенты и тоже взбить блендером до однородности.

5. В форму для запекания вылить сначала шоколадный слой, а затем уже творожный. Лопаткой сделать разводы.

6. Отправить запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 50-60 минут.

7. Дать немного постоять и после этого есть.

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