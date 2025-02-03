Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

Ватрушка – очень вкусная и пышная выпечка, которая отлично подходит ребенку на перекус в школу. Такие изделия легко сможет приготовить в домашних условиях любая мама. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления пышных творожных ватрушек на перекус опубликована на странице нутрициолога Татьяны Шутенко (tanya shutenko) в Instagram. Сахар вам не пригодится.

Ингредиенты для основания:

творог – 250 г

яйца – 1 шт.

пшеничная мука – 2 ст. л.

цельнозерновая пшеничная мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

творог – 3 ст.л.

ореховая паста без добавления сахара – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, муку.

2. Сформировать шарики.

3. Сделать дном стакана внутри углубления, так, чтобы получились ватрушки.

4. Для начинки смешать творог с ореховой пастой, выложить в серединку ватрушки.

5. Смазать края желтком.

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

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