Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

Ватрушка – очень вкусная и пышная выпечка, которая отлично подходит ребенку на перекус в школу. Такие изделия легко сможет приготовить в домашних условиях любая мама. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления пышных творожных ватрушек на перекус опубликована на странице нутрициолога Татьяны Шутенко (tanya shutenko) в Instagram. Сахар вам не пригодится.

Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

Ингредиенты для основания:

  • творог – 250 г
  • яйца – 1 шт.
  • пшеничная мука – 2 ст. л.
  • цельнозерновая пшеничная мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • творог – 3 ст.л.
  • ореховая паста без добавления сахара – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

1. Смешать творог, яйцо, муку.

2. Сформировать шарики.

Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

3. Сделать дном стакана внутри углубления, так, чтобы получились ватрушки.

4. Для начинки смешать творог с ореховой пастой, выложить в серединку ватрушки.

Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

5. Смазать края желтком.

Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

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