Творожные ватрушки на перекус: вкусный рецепт для заботливых мам
Ватрушка – очень вкусная и пышная выпечка, которая отлично подходит ребенку на перекус в школу. Такие изделия легко сможет приготовить в домашних условиях любая мама. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления пышных творожных ватрушек на перекус опубликована на странице нутрициолога Татьяны Шутенко (tanya shutenko) в Instagram. Сахар вам не пригодится.
Ингредиенты для основания:
- творог – 250 г
- яйца – 1 шт.
- пшеничная мука – 2 ст. л.
- цельнозерновая пшеничная мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- творог – 3 ст.л.
- ореховая паста без добавления сахара – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, муку.
2. Сформировать шарики.
3. Сделать дном стакана внутри углубления, так, чтобы получились ватрушки.
4. Для начинки смешать творог с ореховой пастой, выложить в серединку ватрушки.
5. Смазать края желтком.
6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 25 минут.
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