Сытный суп с курицей и сыром для детей: делимся простым рецептом любимого блюда
Суп, который больше всего любят дети – это, конечно же, сырный. Блюдо имеет приятное сливочное послевкусие и очень аппетитный вид. К тому же, бульон получается очень наваристым, если правильно его приготовить.
Идея приготовления вкусного сырного супа с курицей для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Сверху можно добавить хрустящие гренки.
Ингредиенты:
- филе с кожурой
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- плавленый сыр – 2 шт.
- черный перец горошком, лавровый лист
- куркума
- соль
- вода
Способ приготовления:
1. Отварить филе до готовности с лавровым листом и перцем.
2. Перед закипанием снять пену.
3. Параллельно сделать зажарку из лука и моркови.
4. Когда курица готова, забрать ее и добавить в бульон картофель.
5. Через 20 минут добавить зажарку, плавленый сыр, специи, соль, порезанное на кусочки куриное филе.
6. В конце добавить зелень.
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