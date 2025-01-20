Сытный суп с курицей и сыром для детей: делимся простым рецептом любимого блюда

Суп, который больше всего любят дети – это, конечно же, сырный. Блюдо имеет приятное сливочное послевкусие и очень аппетитный вид. К тому же, бульон получается очень наваристым, если правильно его приготовить.

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Идея приготовления вкусного сырного супа с курицей для детей опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Сверху можно добавить хрустящие гренки.

Ингредиенты:

филе с кожурой

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

картофель – 3 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

черный перец горошком, лавровый лист

куркума

соль

вода

Способ приготовления:

1. Отварить филе до готовности с лавровым листом и перцем.

2. Перед закипанием снять пену.

3. Параллельно сделать зажарку из лука и моркови.

4. Когда курица готова, забрать ее и добавить в бульон картофель.

5. Через 20 минут добавить зажарку, плавленый сыр, специи, соль, порезанное на кусочки куриное филе.

6. В конце добавить зелень.

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