Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

Все дети просто обожают школьную пиццу. Она мягкая и пышная, с большим количеством начинки. Каждая мама легко сможет приготовить такую вкусность дома.

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Идея приготовления самой вкусной школьной пиццы для детей опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Чтобы кетчуп не был очень густым, его можно немного разбавить с водой.

Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

Ингредиенты на 9 шт по 12 сантиметров:

  • молоко – 200 г
  • сахар – 15 г
  • яйца – 2 шт.
  • сухие дрожжи – 8 г
  • мука – 450-520 г
  • мягкое масло – 60 г
  • соль – 7 г

Ингредиенты для начинки:

  • молочная колбаса – 300 г
  • помидор – 1-2 шт.
  • творог – 150 г и сверху 50-70 г
  • кетчуп – 50 г и 1-2 ст.л. ложки, чтобы смазать тесто
  • майонез – 30 г

Способ приготовления:

Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

1. Для теста объединить все ингредиенты. Сначала добавить 450 г муки, а в процессе если нужно, добавить еще.

2. Масло должно быть немного прохладным, когда начнете вымешивать тесто, то масло начнет таять, не спешите добавлять муку, продолжайте вымешивать и уже через 3-5 минут оно начнет собираться в кучу.

Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

3. Для удобства используйте силиконовую лопатку или шпатель, чтобы собрать с поверхности тесто в кучу.

4. В конце можно немного добавить муки. Когда масло добавляете таким образом, тесто получается рыхлым, нежным и долго не черствеет.

Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

5. Тесто оставьте в теплом месте на 1-1.5 часа (лучше всего в духовке, которую до этого немного прогреть).

Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

6. В кетчуп перед смазкой можно добавить немного воды, чтобы он не был слишком густой.

Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

7. Выложить сверху любимую начинку.

8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

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