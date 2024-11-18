Та самая школьная пицца: как приготовить дома для перекуса

Все дети просто обожают школьную пиццу. Она мягкая и пышная, с большим количеством начинки. Каждая мама легко сможет приготовить такую вкусность дома.

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Идея приготовления самой вкусной школьной пиццы для детей опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Чтобы кетчуп не был очень густым, его можно немного разбавить с водой.

Ингредиенты на 9 шт по 12 сантиметров:

молоко – 200 г

сахар – 15 г

яйца – 2 шт.

сухие дрожжи – 8 г

мука – 450-520 г

мягкое масло – 60 г

соль – 7 г

Ингредиенты для начинки:

молочная колбаса – 300 г

помидор – 1-2 шт.

творог – 150 г и сверху 50-70 г

кетчуп – 50 г и 1-2 ст.л. ложки, чтобы смазать тесто

майонез – 30 г

Способ приготовления:

1. Для теста объединить все ингредиенты. Сначала добавить 450 г муки, а в процессе если нужно, добавить еще.

2. Масло должно быть немного прохладным, когда начнете вымешивать тесто, то масло начнет таять, не спешите добавлять муку, продолжайте вымешивать и уже через 3-5 минут оно начнет собираться в кучу.

3. Для удобства используйте силиконовую лопатку или шпатель, чтобы собрать с поверхности тесто в кучу.

4. В конце можно немного добавить муки. Когда масло добавляете таким образом, тесто получается рыхлым, нежным и долго не черствеет.

5. Тесто оставьте в теплом месте на 1-1.5 часа (лучше всего в духовке, которую до этого немного прогреть).

6. В кетчуп перед смазкой можно добавить немного воды, чтобы он не был слишком густой.

7. Выложить сверху любимую начинку.

8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

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