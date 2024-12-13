Тарталетки с соленой карамелью, которые понравятся вашим детям: готовятся элементарно

Сладкие тарталетки – идеальный десерт для семейного чаепития. Готовятся изделия элементарно, к процессу даже можно привлечь малышей. Для начинки вкусно использовать домашнюю соленую карамель, орехи и шоколад.

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Идея приготовления тарталеток с соленой карамелью для детей опубликована на странице фудблогера recepty przepisy в Instagram. Это не только очень вкусно, но и эстетично.

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

мягкое масло – 150 г

сахарная пудра – 35 г

щепотка соли

желток – 1 шт.

ледяная вода – 6-7 ст.л.

Ингредиенты для соленой крамели:

сахар – 200 г

сливки 33-36% – 130 г

масло – 50 г

соль – 3 г

Дополнительные ингредиенты:

жареный арахис – 150 г

Ингредиенты для шоколадного ганаша:

черный шоколад – 200 г

черный шоколад – 200 г

сливки 36% – 150-170 г

Способ приготовления теста:

1. К муке в муку добавить холодное масло, перетереть руками в крошку.

2. Всыпать сахарную пудру и соль, перемешать и добавить желток и ледяную воду, замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.

3. После этого раскатать и вырезать кружочки, заполнить ими формы для тарталеток.

4. Наколоть вилкой и выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут до готовности.

5. Для карамели в сотейник с толстым дном всыпать сахар, растопить на умеренном огне, влить горячие сливки, добавить масло и соль, поставить на огонь и проварить еще 1-2 минуты.

6. В готовую карамель всыпать поджаренный арахис, вымешать и заполнить карамелью на 1/2 тарталетки.

7. Для ганаша соединить шоколад и сливки, нагреть на водяной бане, или же в микроволновке импульсами, перемешивая. Покрыть ганашем сверху тарталетки, поставить еще на 30 минут в холодильник.

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