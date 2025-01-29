Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

Если нужно быстро и сытно накормить ребенка – в ход идут магазинные сосиски. Их можно подать с макаронами и салатом, что отлично экономит время. Но для того, чтобы пища была не только вкусной, но и безопасной, такие изделия можно очень легко сделать в домашних условиях.

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Идея приготовления домашних молочных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instagram. В составе только специи и мясо.

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • молоко – 150 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 8 г
  • паприка – 1/2 ч.л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л.
  • кориандр молотый – 1/4 ч.л.
  • мускатный орех – 1/5 ч.л.

Способ приготовления:

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

1. Слегка подмороженное мясо порезать на кусочки.

2. К нарезанному мясу добавить молоко.

3. Разбить яйцо.

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

4. Добавить специи.

5. Сбить это все погружным блендером в состояние эмульсии.

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

6. С помощью кондитерского мешка выжать сосиски на пленку и завернуть, как конфеты.

7. Края завязать обычной нитью.

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

8. Сложить сосиски в кастрюлю, залить крутым кипятком.

9. Положить сверху груз в виде тарелки, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

10. Эту процедуру повторить снова.

11. Эти сосиски можно дополнительно обжарить или есть сразу.

Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

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