Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей

Если нужно быстро и сытно накормить ребенка – в ход идут магазинные сосиски. Их можно подать с макаронами и салатом, что отлично экономит время. Но для того, чтобы пища была не только вкусной, но и безопасной, такие изделия можно очень легко сделать в домашних условиях.

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Идея приготовления домашних молочных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instagram. В составе только специи и мясо.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

молоко – 150 мл.

яйцо – 1 шт.

соль – 8 г

паприка – 1/2 ч.л.

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

кориандр молотый – 1/4 ч.л.

мускатный орех – 1/5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Слегка подмороженное мясо порезать на кусочки.

2. К нарезанному мясу добавить молоко.

3. Разбить яйцо.

4. Добавить специи.

5. Сбить это все погружным блендером в состояние эмульсии.

6. С помощью кондитерского мешка выжать сосиски на пленку и завернуть, как конфеты.

7. Края завязать обычной нитью.

8. Сложить сосиски в кастрюлю, залить крутым кипятком.

9. Положить сверху груз в виде тарелки, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

10. Эту процедуру повторить снова.

11. Эти сосиски можно дополнительно обжарить или есть сразу.

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