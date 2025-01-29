Только специи и мясо: как приготовить вкусные домашние сосиски для детей
Если нужно быстро и сытно накормить ребенка – в ход идут магазинные сосиски. Их можно подать с макаронами и салатом, что отлично экономит время. Но для того, чтобы пища была не только вкусной, но и безопасной, такие изделия можно очень легко сделать в домашних условиях.
Идея приготовления домашних молочных сосисок для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instagram. В составе только специи и мясо.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- молоко – 150 мл.
- яйцо – 1 шт.
- соль – 8 г
- паприка – 1/2 ч.л.
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- кориандр молотый – 1/4 ч.л.
- мускатный орех – 1/5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Слегка подмороженное мясо порезать на кусочки.
2. К нарезанному мясу добавить молоко.
3. Разбить яйцо.
4. Добавить специи.
5. Сбить это все погружным блендером в состояние эмульсии.
6. С помощью кондитерского мешка выжать сосиски на пленку и завернуть, как конфеты.
7. Края завязать обычной нитью.
8. Сложить сосиски в кастрюлю, залить крутым кипятком.
9. Положить сверху груз в виде тарелки, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
10. Эту процедуру повторить снова.
11. Эти сосиски можно дополнительно обжарить или есть сразу.
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