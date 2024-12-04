Топ-10 фраз, которые категорически не рекомендуется говорить детям, которые не хотят есть

Ситуация, когда ребенок отказывается кушать, знакома многим родителям. В такие моменты мы часто стараемся убедить малыша, используя, как нам кажется, действенные фразы. Однако некоторые изречения могут нанести больше вреда, чем пользы, формируя у ребенка неправильное отношение к пище.

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О 10 самых распространенных фразах, которых следует избегать, рассказала нутрициолог Татьяна Шитенко (tanya shutenko) в Instagram. Попытайтесь найти к ребенку другой подход.

"Ну, ну, день не поешь - будешь потом есть!" Такие слова создают атмосферу страха и могут вызвать у ребенка ощущение, что его заставляют страдать из-за еды. Это не способствует формированию положительного опыта питания.

"Перестань крутиться за столом. Нормально сядь, поешь!" Внимание к "правильному" поведению за столом отвлекает ребенка от самой еды. Лучше помочь ему расслабиться и насладиться процессом.

"Осталось совсем немного, давай еще немного!" Принуждение доедать даже маленькую порцию может формировать негативное отношение к пище и научить игнорировать сигналы сытости.

"Ну давай, это ведь так полезно!" Слишком сильный акцент на пользе может вызвать протест, особенно если ребенок воспринимает пищу как долг, а не как удовольствие.

"Скорее доедай, мы спешим!" Давление через время может заставить ребенка ассоциировать пищу с спешкой и стрессом, что вредно для пищеварения и всеобщего восприятия.

"А ну перестань, ешь все, выбираешь что ты." Запрет выбора лишает ребенка права на собственное мнение и автономность в процессе питания.

"Довольно выбирать (определенный продукт) из тарелки, ешь все!" Следует избегать таких выражений, чтобы не создавать у ребенка отвращения к конкретным продуктам или блюдам.

"Я так старалась, а ты ничего не ешь."Восприятие пищи как "вознаграждения" за усилия родителей может вызвать чувство вины у ребенка и еще больше усилить нежелание есть.

"Давай еще ложку, за маму, папу и т.д." Превращение пищи в игру или обязанность "ради кого-то" отвлекает ребенка от собственного ощущения голода и сытости.

"Нужно есть приборами, ты ведь не свинья!" Унизительные сравнения и обиды формируют у ребенка низкую самооценку и отрицательное отношение к приему пищи.

Как избежать подобных ситуаций? Попытайтесь заменить давление на поощрение. Уважайте выбор ребенка, демонстрируйте положительный пример и делайте упор на приятной атмосфере за столом. Ведь самое важное – воспитать здоровое и осознанное отношение к пище.

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