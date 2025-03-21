Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей
Завтрак – самый важный прием пищи. Особенно для детей. Блюда должны быть не только вкусными, но и достаточно питательными. К тому же простыми в приготовлении. На этот случай можно воспользоваться одним из следующих рецептов
Идеями приготовления соленого и сладкого завтраков для детей поделилась известный украинский кулинар Ольга Мартыновская (olga martynovska) на своей странице в Instagram. Малышам точно понравится.
Ингредиенты:
- хлеб – 1-2 кусочка (берите на закваске, цельнозерновой)
- помидор черри – 50 г
- яйца перепелиные – 5-6 шт.
- ветчина/колбаса – 100 г
- сыр – 30 г
- зелень + лук
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Обжарить нарезанную ветчину, помидоры, зелень.
2. Разбить яйца, посолить, поперчить.
3. Присыпать натертым сыром.
4. Переложить на подсушенные тосты.
5. Сверху добавить немного зелени и несколько капель оливкового масла.
Ингредиенты для сладкого завтрака
- вафли – 2 шт.
- шоколадная паста – 2 ст.л.
- банан 1 – шт.
- киви 1 – шт
- манго – 1/2 шт.
- ягоды и мята – по желанию
Способ приготовления:
1. Готовые вафли смазать шоколадной пастой.
2. Выложить нарезанный кольцами банан, кубики манго.
3. Вафли можно также делать на цельнозерновой муке или безглютеновой.
4. Их можно подать с авокадо и яйцом или колбаской и сыром.
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