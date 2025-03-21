Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

Завтрак – самый важный прием пищи. Особенно для детей. Блюда должны быть не только вкусными, но и достаточно питательными. К тому же простыми в приготовлении. На этот случай можно воспользоваться одним из следующих рецептов

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Идеями приготовления соленого и сладкого завтраков для детей поделилась известный украинский кулинар Ольга Мартыновская (olga martynovska) на своей странице в Instagram. Малышам точно понравится.

Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

Ингредиенты:

  • хлеб – 1-2 кусочка (берите на закваске, цельнозерновой)
  • помидор черри – 50 г
  • яйца перепелиные – 5-6 шт.
  • ветчина/колбаса – 100 г
  • сыр – 30 г
  • зелень + лук
  • соль, перец
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

1. Обжарить нарезанную ветчину, помидоры, зелень.

2. Разбить яйца, посолить, поперчить.

Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

3. Присыпать натертым сыром.

4. Переложить на подсушенные тосты.

5. Сверху добавить немного зелени и несколько капель оливкового масла.

Ингредиенты для сладкого завтрака

Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей
  • вафли – 2 шт.
  • шоколадная паста – 2 ст.л.
  • банан 1 – шт.
  • киви 1 – шт
  • манго – 1/2 шт.
  • ягоды и мята – по желанию

Способ приготовления:

Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

1. Готовые вафли смазать шоколадной пастой.

2. Выложить нарезанный кольцами банан, кубики манго.

Топ-2 завтраков для детей от Ольги Мартыновской: чем порадовать малышей

3. Вафли можно также делать на цельнозерновой муке или безглютеновой.

4. Их можно подать с авокадо и яйцом или колбаской и сыром.

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