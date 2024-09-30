Топ-3 идеи легкого завтрака для школьников

Дать ребенку перед школой обычный бутерброд с колбасой – это не самый лучший вариант. Очень важно, чтобы завтрак был питательным, сбалансированным и, к тому же, вкусным. Есть множество разнообразных варрантов блюд, которые каждая мама сможет приготовить очень быстро и без лишней мороки.

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В эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA сертифицированый нутрициолог, консультант по здоровому питанию и образу жизни, автор Telegram-канала "Тело, еда и любовь" Татьяна Семенова рассказала об идеях полезных завтраков для детей. Такую пищу она готовит и своему сыну.

Эксперт приводит свои примеры: "Я люблю разнообразие в еде и каждый день перед садиком мой 4-летний сын получает что-то разное. Чтобы облегчить себе жизнь, замачиваю на ночь кашу. Например, гречку. Утром останется несколько минут, чтобы ее пропарить. С вечера что-то быстро запекаю, ту же скумбрию. Ей нужно 20 минут. И собираю на завтрак: каша, рыба, квашеная капуста, петрушка, морковь, сырая свекла (мы любим в таком виде с лимоном). К чаю может быть домашнее печенье или магазинное с низким содержанием сахара и без маргарина в составе, кусочком масла, сыра и орешками.

Также Татьяна добавляет еще несколько простых вариантов завтрака.

Мафины из яйца и сыра

1. Взбить яйца, немного муки.

2. Добавить овощи, зелень: брокколи, цветную капусту или обычную перец.

3. Положить натертый сыр.

4. Все запекать минут 20.

5. Подавать с квашеной капустой.

Эксперт отмечает: "Всем рекомендую есть в эти сложные осенние-зимние периоды именно квашеную капусту вместо искусственных магазинных овощей, как источник полезных живых микроэлементов для пищеварения и поддержания иммунитета. Чашка несладкого какао с десертом из банана и орешков".

Домашняя гранола

1. Овсянку поджарить на сухой сковороде вместе с яблоком минут 5-6.

2. Разбить яйцо сюда и быстро помешать.

3. Выложить на тарелку.

4. Добавить семена тыквы, подсолнуха, орешки, горсть ягод из морозилки (по желанию).

5. Влить йогурт без подсластителей.

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