Топ-3 идей полезных бургеров, которые можно приготовить ребенку на перекус

Многие родители считают бургеры вредоносным фастфудом. Но на самом деле такая еда может быть очень полезной и сбалансированной. Нужно только использовать правильные ингредиенты.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из трех рецептов полезных бургеров для ребенка. Каждый из них отлично подходит для перекуса в школу.

Бургер с говядиной и сыром чеддер

Ингредиенты:

булочки

говяжий фарш – 0.5 кг.

свиная грудинка – 300 г

помидоры

маринованные огурцы

свежий лук

листья салата

сыр чеддер

Ингредиенты для соуса барбекю:

луковица

чеснок

томатная паста

яблочный уксус – 2 ст.л.

бальзамический уксус – 2 ст.л.

паприка

Способ приготовления:

1. Говяжий фарш соединить с мелко нарезанной свиной грудинкой. Сформировать котлетки, закрыть пленкой и положить в холодильник. Солить и перчить котлетки, когда они уже приготовленые.

2. Чтобы приготовить соус барбекю, нужно нарезать мелко лук и чеснок. Жарить на сковороде на небольшом огне, спустя три минуты добавить 3 ложки сахара для карамелизации лука. После этого добавить паприку и обжаривать до сухого состояния. Далее добавить яблочный уксус. Помешивая, выпарить его, затем добавить бальзамический уксус и снова выпарить. Затем добавить томатную пасту, готовить еще пять минут и снять с огня.

3. Чтобы пожарить котлетки, нужно нагреть сковороду и смазать немного маслом, выложить сформированные котлеты и обжарить с каждой стороны по 5-7 минут. Сразу на горячие котлетки выложить творог.

4. Сформировать бургер: низ булочки, соус барбекю, свежий лук, маринованный огурец, творог чеддер, котлета, творог чеддер, листья салата, соус барбекю, помидор, верх булочки.

Бургер с куриной котлетой

Ингредиенты:

булочка

куриный фарш или филе

помидор

листья салата

перчик

лук

сыр

майонез, кетчуп (по желанию горчица)

укроп

Способ приготовления:

1. Если у вас филе, нужно сделать из него фарш. Затем его посолить, поперчить, сформовать плоские котлетки и жарить до готовности с обеих сторон.

2. Яйца отварить, помидор, перец и лук нарезать колечками.

3. Перец поджарить до мягкости.

4. Лук пассеровать.

5. Булочки подсушить на сковороде, сделать соус (смешиваем майонез, кетчуп и укропчик)

6. Сформировать бургеры: нижняя часть булочки, соус, листик салата, помидор, перчик, лук, соус, котлета, творог, соус, верхняя часть булочки.

7. По желанию украсить перепелиными яйцами, помидором, перцем.

Бургер из филе рыбы

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

мука – ¼ стакана

дижонская горчица – 1 ч.л.

соус барбекю – 1 ч.л.

панировочные сухари – 2 стакана

филе тиляпии – 250 г

булочки для бургеров – 4 шт.

плавленый сыр – 4 ломтика

соль, черный перец, подсолнечное масло, соус тартар по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, муку, горчицу, чеснок, соль черный перец. В другую миску высыпать сухари для панировки.

2. Посолить и поперчить рыбу.

3. В сковороде нагреть масло. Обмокнуть каждый кусочек рыбы в яичной смеси, а затем погрузить в сухари.

4. Жарить рыбу по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Собрать бургер. На булочку положить ломтик сыра, затем жареную рыбу, нанести соус тартар.

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