Топ-3 идей полезных бургеров, которые можно приготовить ребенку на перекус
Многие родители считают бургеры вредоносным фастфудом. Но на самом деле такая еда может быть очень полезной и сбалансированной. Нужно только использовать правильные ингредиенты.
Редакция FoodOboz делится подборкой из трех рецептов полезных бургеров для ребенка. Каждый из них отлично подходит для перекуса в школу.
Бургер с говядиной и сыром чеддер
Ингредиенты:
- булочки
- говяжий фарш – 0.5 кг.
- свиная грудинка – 300 г
- помидоры
- маринованные огурцы
- свежий лук
- листья салата
- сыр чеддер
Ингредиенты для соуса барбекю:
- луковица
- чеснок
- томатная паста
- яблочный уксус – 2 ст.л.
- бальзамический уксус – 2 ст.л.
- паприка
Способ приготовления:
1. Говяжий фарш соединить с мелко нарезанной свиной грудинкой. Сформировать котлетки, закрыть пленкой и положить в холодильник. Солить и перчить котлетки, когда они уже приготовленые.
2. Чтобы приготовить соус барбекю, нужно нарезать мелко лук и чеснок. Жарить на сковороде на небольшом огне, спустя три минуты добавить 3 ложки сахара для карамелизации лука. После этого добавить паприку и обжаривать до сухого состояния. Далее добавить яблочный уксус. Помешивая, выпарить его, затем добавить бальзамический уксус и снова выпарить. Затем добавить томатную пасту, готовить еще пять минут и снять с огня.
3. Чтобы пожарить котлетки, нужно нагреть сковороду и смазать немного маслом, выложить сформированные котлеты и обжарить с каждой стороны по 5-7 минут. Сразу на горячие котлетки выложить творог.
4. Сформировать бургер: низ булочки, соус барбекю, свежий лук, маринованный огурец, творог чеддер, котлета, творог чеддер, листья салата, соус барбекю, помидор, верх булочки.
Бургер с куриной котлетой
Ингредиенты:
- булочка
- куриный фарш или филе
- помидор
- листья салата
- перчик
- лук
- сыр
- майонез, кетчуп (по желанию горчица)
- укроп
Способ приготовления:
1. Если у вас филе, нужно сделать из него фарш. Затем его посолить, поперчить, сформовать плоские котлетки и жарить до готовности с обеих сторон.
2. Яйца отварить, помидор, перец и лук нарезать колечками.
3. Перец поджарить до мягкости.
4. Лук пассеровать.
5. Булочки подсушить на сковороде, сделать соус (смешиваем майонез, кетчуп и укропчик)
6. Сформировать бургеры: нижняя часть булочки, соус, листик салата, помидор, перчик, лук, соус, котлета, творог, соус, верхняя часть булочки.
7. По желанию украсить перепелиными яйцами, помидором, перцем.
Бургер из филе рыбы
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- мука – ¼ стакана
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- соус барбекю – 1 ч.л.
- панировочные сухари – 2 стакана
- филе тиляпии – 250 г
- булочки для бургеров – 4 шт.
- плавленый сыр – 4 ломтика
- соль, черный перец, подсолнечное масло, соус тартар по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, муку, горчицу, чеснок, соль черный перец. В другую миску высыпать сухари для панировки.
2. Посолить и поперчить рыбу.
3. В сковороде нагреть масло. Обмокнуть каждый кусочек рыбы в яичной смеси, а затем погрузить в сухари.
4. Жарить рыбу по 2-3 минуты с каждой стороны.
5. Собрать бургер. На булочку положить ломтик сыра, затем жареную рыбу, нанести соус тартар.
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