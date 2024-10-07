Топ-3 примера здоровых ланчбоксов для школьника: рекомендуют специалисты

Для питания ребенка в школе следует учесть несколько факторов. Еда должна быть достаточно полезной, вкусной и, конечно же, такой, чтобы ее было комфортно есть. На этот случай есть три простые идеи, которые сможет использовать каждая мама.

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Идеями сбалансированных и полезных перекусов для ланчбоксов в школу поделились в Министерстве здравоохранения Украины. Ребенок сможет без проблем поесть такие блюда, они будут долго оставаться свежими и точно пополнят энергетический баланс.

Полезный бутерброд

Для бутерброда можно использовать цельнозерновой хлеб – можно взять два ломтика. Их смазать мягким нежирным сыром. Сверху выложить нарезанный огурец и двадцать грамм сельдерея. Также добавьте листья салата. В дополнение можно положить яблоко, кекс, бутылку воды.

Овощной салат

Для легкого салата в ланчбоксе для ребенка возьмите половинку огурца и пера зеленого лука. Также добавьте консервированный тунец и фасоль. Заправьте все оливковым маслом, лимонным соком, небольшим количеством горчицы и черного перца по желанию. Сверху можно посыпать травами. В дополнение положить несколько кусочков цельнозернового хлеба и мандарина. Из напитков – белый йогрт без наполнителей или молоко.

Перекус из лаваша

В лаваш вкусно завернуть несколько столовых ложек хумуса, натертую морковь, а также листья зеленого салата. В дополнение положите несколько помидоров черри.

Для десерта можно использовать нежирный греческий йогурт и замороженные ягоды. Не забудьте положить обычную питьевую воду.

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