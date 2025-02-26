Топ-3 запеканок для малышей, которые легко готовятся: подсказка для заботливых мам

Самое простое полезное блюдо, которое можно приготовить детям – это запеканка. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать полноценный завтрак, обед или ужин. К тому же, все максимально бюджетно и быстро.

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Вариантами приготовления полезных запеканок для детей поделилась фудблогер Людмила с ником prykorm malyka в Instagram. Именно в таком виде вы можете предложить малышу те полезные продукты, которые он раньше не любил.

Сырная запеканка с бананом

Ингредиенты:

кисломолочный творог (5-9%) – 100 г

спелый банан – 1/2 шт.

желток – 1 шт.

манная крупа или мука – 1 ч.л.

сливочное масло – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Размять банан вилкой.

2. Смешать с сыром, желтком и манкой.

3. Выложить в смазанную маслом форму.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Тыквенная запеканка с рисом

Ингредиенты:

отварная тыква – 100 г

отварной рис – 1 ст.л.

желток – 1 шт.

сливочное масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. 3 мешать тыкву с рисом.

2. Добавить желток и масло.

3. Выложить в форму.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Куриная запеканка с брокколи

отварное куриное филе – 50 г

отварная брокколи – 50 г

желток – 1 шт.

домашний йогурт – 1 ст.л.

мука – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Взбить все ингредиенты до однородности.

2. Выложить в форму.

3. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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