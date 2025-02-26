Топ-3 запеканок для малышей, которые легко готовятся: подсказка для заботливых мам
Самое простое полезное блюдо, которое можно приготовить детям – это запеканка. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать полноценный завтрак, обед или ужин. К тому же, все максимально бюджетно и быстро.
Вариантами приготовления полезных запеканок для детей поделилась фудблогер Людмила с ником prykorm malyka в Instagram. Именно в таком виде вы можете предложить малышу те полезные продукты, которые он раньше не любил.
Сырная запеканка с бананом
Ингредиенты:
- кисломолочный творог (5-9%) – 100 г
- спелый банан – 1/2 шт.
- желток – 1 шт.
- манная крупа или мука – 1 ч.л.
- сливочное масло – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Размять банан вилкой.
2. Смешать с сыром, желтком и манкой.
3. Выложить в смазанную маслом форму.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
Тыквенная запеканка с рисом
Ингредиенты:
- отварная тыква – 100 г
- отварной рис – 1 ст.л.
- желток – 1 шт.
- сливочное масло – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. 3 мешать тыкву с рисом.
2. Добавить желток и масло.
3. Выложить в форму.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
Куриная запеканка с брокколи
- отварное куриное филе – 50 г
- отварная брокколи – 50 г
- желток – 1 шт.
- домашний йогурт – 1 ст.л.
- мука – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Взбить все ингредиенты до однородности.
2. Выложить в форму.
3. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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