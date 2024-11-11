Топ-5 блюд, которые ненавидели все дети в СССР

Гастрономия СССР была достаточно однообразной и дешевой. Главное, чтобы на всех хватало, а нравится ли еда – это уже отходило на второй план. Такой принцип особенно был не по душе детям.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти блюд, ненавидевшие дети из СССР. Среди них есть различные каши, а также печень.

Молочная лапша

Это блюдо, которое иногда называли "молочные макароны" или "молочный суп", было настоящим испытанием для маленьких посетителей столовых. Водянистое молоко, нехватка сахара и разваренные макароны делали ее непривлекательной. Дети часто отказывались от этого блюда, даже если дома с удовольствием ели молочные каши.

Перловая каша

Она была обычным блюдом в столовых, но вызывала неприязнь как у детей, так и у взрослых. Готовилась без добавления шкварок или другой заправки, часто подавалась с консервированными овощами или дешевыми котлетами. Перловая каша также была основной пищей для солдат, что только усиливало ее непопулярность.

Гороховое пюре

Горох считался доступной альтернативой мясу, но его приготовление оставляло желать лучшего. Часто блюдо подавалось без заправки, что делало его пресным и тяжелым для пищеварения. Большинство детей ассоциировали гороховое пюре с чем-то невкусным и навязчивым.

Жареная печень

Этот продукт полезен, но вкус печени мало кому нравился. Даже дома, при лучшем приготовлении, дети избегали печени, а в столовых она вообще вызывала отвращение.

Томатное мороженое

Для многих детей это было настоящим разочарованием. Мороженое из томатной пасты, вместо привычных ягодных вкусов, часто путали с клубничным, и после первого кусания дети быстро записывали его в список худших блюд.

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