Топ-5 десертов времен СССР, которые любят современные дети

Рецепты советских десертов – это не просто сладости, а память о прошлом. Они напоминают о теплых моментах детства, уютных семейных праздниках и особенном вкусе.

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Редакция OBOZ.UA предлагает вспомнить пять известных сладостей из СССР. Такие вкусности любят и современные дети.

Шоколадная колбаса

Десерт, снаружи напоминающий колбасу, готовится из измельченного печенья, смешанного с какао и орехами. Масса застывает, и ее можно нарезать как настоящую колбасу. Несмотря на то, что подобное лакомство встречается в Португалии, Уругвае и средиземноморских странах, советский рецепт уникален благодаря простоте и доступным ингредиентам.

Торт "Муравейник"

Свой вид десерт получил благодаря форме, напоминающей муравейник. Его прародителем считают американский funnel cake. В СССР "Муравейник" стал популярным благодаря легкости приготовления: песочное тесто пропускали через мясорубку, смешивали с кремом из вареной сгущенки и шоколада. В 1990-х десерт начали производить на промышленном уровне.

Торт "Прага"

Шоколадный торт с тремя бисквитными коржами, кремом "Пражский", повидлом и шоколадной глазурью – настоящий символ советского кондитерского мастерства. Его создали в 1955 году.

Пирожное "Картошка"

Этот десерт возник в качестве примера безотходного производства. Для его приготовления использовали обрезки бисквитного теста, смешанные со сгущенкой, орехами или изюмом, а затем окунали в какао. Советский десерт "Картошка" уникален тем, что не нуждается в выпекании, в отличие от его финского предшественника.

Торт "Киевский"

Этот легендарный десерт появился в 1956 году благодаря киевским кондитерам. Он состоит из двух лепешек из безе, крема "Шарлотт" и ореховой начинки. Сначала использовали кешью, но впоследствии его заменили фундуком и арахисом. Торт славится своим декором – кремовыми цветочными орнаментами, что стали его визитной карточкой.

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