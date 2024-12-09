Топ-5 причин, почему детям не стоит давать детское шампанское на Новый год

Зимние праздники – время, когда каждая деталь создает особую атмосферу, которую так любят и взрослые, и дети. Во многих семьях уже стало традицией покупать детское шампанское, которое придает радости малышам. Однако стоит ли использовать этот напиток или есть более удачные альтернативы?

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Редакция FoodOboz расскажет об особенностях детского шампанского. Такой напиток достаточно неоднозначный.

В чем коварство детского шампанского

Газированность. Детское шампанское, как и любой другой газированный напиток, содержит много углекислого газа. Кажется, это весело – пузырьки придают напитку "обаяния". Но они также создают чувство дискомфорта и тяжести после потребления, особенно если пить напиток натощак или в большом количестве.

Много сахара. Чаще всего этот напиток сладкий по вкусу – это не удивительно, ведь сахар в его составе находится на первом месте. Это придает напитку калорийность, которая совсем не нужна детям в праздничный период, когда и так хватает сладостей.

Синтетические подсластители. Некоторые производители заменяют сахар на подсластители, чтобы снизить стоимость продукта. Но такие ингредиенты могут вызвать нежелательную реакцию или просто не нравиться детям из-за неестественного привкуса.

Пищевые добавки. Детское шампанское иногда содержит искусственные консерванты или красители, чтобы сохранить яркий цвет и более длительный срок годности. Эти добавки могут быть нежелательными для ежедневного питания, ведь ничего полезного в них нет.

Ритуал похож на взрослый. Главная "изюминка" детского шампанского это подражание взрослым. Дети с удовольствием чокаются бокалами, с любопытством наблюдают, как пробка вылетает из бутылки, а пена льется через край. Но нужно ли подчеркивать сходство с "настоящим" празднованием? В будущем такая привычка может закрепиться как часть представления о том, что праздник без бутылки – не праздник.

Вкусные и полезные альтернативы. Чтобы сделать новогоднюю атмосферу еще теплее, выберите для детей напитки, которые подарят не только радость, но и пользу. Попробуйте компот из сухофруктов или кисель из ягод. Их можно подавать горячими, для создания уюта, или холодными – для тех, кто любит свежие, легкие вкусы. Эти напитки сохранят праздничное настроение и не принесут никакого дискомфорта.

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