Топ-5 способов поощрить детей попробовать новую еду

Вовлечение детей в дегустацию новых продуктов может быть вызовом, но правильный подход поможет сделать этот процесс интересным и приятным. Совместное приготовление, создание выбора, собственный пример и позитивная атмосфера за столом способны заинтересовать даже самых требовательных малышей. Главное – проявлять терпение, креативность и не бояться экспериментировать.

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О способах поощрения детей к новой пище рассказала детский нутрициолог Татьяна Шутенко (tanya shutenko) на своей странице в Instagram. Всё очень легко.

1. Готовьте вместе

Вовлекайте детей в процесс приготовления пищи. Младшие дети могут помогать взвешивать, смешивать или измерять ингредиенты, а старшие – брать больше ответственности, например очищать овощи. Чем активнее ребенок участвует в приготовлении, тем выше шансы, что он захочет отведать собственноручно приготовленное.

2. Предлагайте выбор

Дайте ребенку возможность выбирать между ингредиентами. Сочетайте любимые продукты с новыми или предлагайте один новый продукт в различных вариациях – сыром, сушеном или в блюде. Обязательно проговаривайте, из чего состоит блюдо, и поощряйте делиться впечатлениями на каждом этапе: понюхать, коснуться, отведать.

3. Будьте примером для подражания

Дети охотнее пробуют новое, видя, как это делают взрослые. Ешьте вместе за столом, комментируйте свои ощущения от нового вкуса и даже кладите в свою тарелку продукты, которые вам самим не нравятся, чтобы показать пример.

4. Не заставляйте и не подкупайте

Создайте за столом легкую и приятную атмосферу. Избегайте давления или использования пищи в качестве вознаграждения. Вынуждение или подкуп могут укрепить у ребенка негативное отношение к новым продуктам.

5. Уменьшайте размер порций

Большие порции нового продукта могут пугать. Начинайте с малого: используйте небольшие емкости или подавайте новый продукт не на тарелке, а на отдельном блюдечке или стакане.

Сделайте процесс знакомства с новой пищей интересной и постепенной, и это станет приятной традицией для всей семьи.

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