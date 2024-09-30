Топ-5 суперфудов для детей: эксперт посоветовала ввести их в рацион

Чтобы обеспечить своему ребенку здоровое и сбалансированное питание, следует добавить в его рацион всего несколько простых продуктов. Чтобы еда была полезной, совсем не обязательно готовить разнообразные блюда и ломать голову над тем, какие продукты соединить. Всё максимально просто и вкусно.

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Подборкой суперфудов, которые обязательно должны быть в рационе каждого ребенка, поделилась детский нутрициолог Анна Бойко (kidsdietolog) на своей странице в Instagram. Для растущего организма это именно то, что нужно.

Черника

Защищает каждую клетку тела ребенка с помощью антиоксидантов. Важная для зрения. Чернику можно подать детям в виде смузи.

Скумбрия

Такая рыба содержит жирные кислоты омега-3. Они, в свою очередь, помогают запоминать информацию и противостоять вирусам. Ребенок не ест рыбу из-за запаха? Попытайтесь охладить и дать попробовать кусочек (она менее ароматная).

Квашеная капуста

Содержит полезные бактерии для пищеварения и иммунитета. Самая вкусная капуста – сквашеная собственноручно.

Яйца

Идеальный по составу белок. Из него строятся мышцы и иммунные клетки. Омлетик, яйцо-скрембл, пашот, вареное яйцо.

Шпинат

Богатый фолиевой кислотой, которая важна для развития мозга ребенка. Добавляйте в смузи, омлеты или готовьте блины.

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