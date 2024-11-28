Топ-5 супов, от которых ваш ребенок будет в восторге: что приготовить на обед
Придумать способ накормить ребенка полезными блюдами – задача не из легких. Но правильный суп может стать не только источником витаминов, но и любимым блюдом малыша.
Редакция OBOZ.UA подобрала для вас 5 простых рецептов, которые сделают обед вкусным и питательным. Удивите ребенка яркими крем-супами, ароматными бульонами и оригинальными подачами.
1. Гороховый суп с курицей и сухариками
Ингредиенты:
- куриные грудки – 2-3 шт.
- горох – 500 г.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Сварите куриный бульон.
2. Горох промойте и замочите на несколько часов.
3. Лук и морковь измельчите и обжарьте немного на сковороде.
4. Добавьте горох в кипящий бульон и варите 30 минут.
5. Затем добавьте овощи и специи по вкусу.
6. Куриные филе разберите на кусочки и верните в суп.
7. Перед подачей украсьте блюдо домашними сухариками и зеленью.
2. Рисовый суп с молоком и морковью
Ингредиенты:
- рис – 30 г.
- молоко – 50 мл.
- морковь – 1 шт.
- сливочное масло – 1 ч. л.
- сахар – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте морковь мелкими кубиками, добавьте масло и сахар, протушите в небольшом количестве воды.
2. Добавьте рис в морковь и влейте 200 мл воды.
3. Варите до готовности.
4. Измельчите суп блендером, затем добавьте молоко и доведите до кипения.
3. Суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- фарш (говяжий или куриный) – 500 г.
- картофель – 5-6 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте картофель кубиками, а лук и морковь мелко.
2. Из фарша сформуйте маленькие фрикадельки.
3. В кипящую воду положите фрикадельки, варите 10 минут.
4. Добавьте картофель, а через 10 минут – обжаренные овощи.
5. Варите до готовности.
4. Суп из чечевицы и томатов
Ингредиенты:
- чечевица – 100 г.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- томатный сок – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и морковь, обжарьте в сотейнике.
2. Добавьте чечевицу, томатный сок и 500 мл воды.
3. Варите 15 минут до готовности.
4. Измельчите суп блендером. Перед подачей добавьте лимонный сок и специи по вкусу.
5. Морковно-яблочный крем-суп
Ингредиенты:
- морковь – 3 шт.
- зеленые яблоки – 4 шт.
- овощной бульон – 600 мл.
- красный лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и морковь кубиками, обжарьте и тушите 15 минут.
2. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте и добавьте в бульон вместе с овощами.
3. Варите до готовности.
4. Измельчите суп блендером, посолите и поперчите перед подачей.
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