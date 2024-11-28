Топ-5 супов, от которых ваш ребенок будет в восторге: что приготовить на обед

Придумать способ накормить ребенка полезными блюдами – задача не из легких. Но правильный суп может стать не только источником витаминов, но и любимым блюдом малыша.

Видео дня

Редакция OBOZ.UA подобрала для вас 5 простых рецептов, которые сделают обед вкусным и питательным. Удивите ребенка яркими крем-супами, ароматными бульонами и оригинальными подачами.

1. Гороховый суп с курицей и сухариками

Ингредиенты:

куриные грудки – 2-3 шт.

горох – 500 г.

лук – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Сварите куриный бульон.

2. Горох промойте и замочите на несколько часов.

3. Лук и морковь измельчите и обжарьте немного на сковороде.

4. Добавьте горох в кипящий бульон и варите 30 минут.

5. Затем добавьте овощи и специи по вкусу.

6. Куриные филе разберите на кусочки и верните в суп.

7. Перед подачей украсьте блюдо домашними сухариками и зеленью.

2. Рисовый суп с молоком и морковью

Ингредиенты:

рис – 30 г.

молоко – 50 мл.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 1 ч. л.

сахар – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте морковь мелкими кубиками, добавьте масло и сахар, протушите в небольшом количестве воды.

2. Добавьте рис в морковь и влейте 200 мл воды.

3. Варите до готовности.

4. Измельчите суп блендером, затем добавьте молоко и доведите до кипения.

3. Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

фарш (говяжий или куриный) – 500 г.

картофель – 5-6 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель кубиками, а лук и морковь мелко.

2. Из фарша сформуйте маленькие фрикадельки.

3. В кипящую воду положите фрикадельки, варите 10 минут.

4. Добавьте картофель, а через 10 минут – обжаренные овощи.

5. Варите до готовности.

4. Суп из чечевицы и томатов

Ингредиенты:

чечевица – 100 г.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лимонный сок – 1 ч. л.

томатный сок – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и морковь, обжарьте в сотейнике.

2. Добавьте чечевицу, томатный сок и 500 мл воды.

3. Варите 15 минут до готовности.

4. Измельчите суп блендером. Перед подачей добавьте лимонный сок и специи по вкусу.

5. Морковно-яблочный крем-суп

Ингредиенты:

морковь – 3 шт.

зеленые яблоки – 4 шт.

овощной бульон – 600 мл.

красный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и морковь кубиками, обжарьте и тушите 15 минут.

2. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте и добавьте в бульон вместе с овощами.

3. Варите до готовности.

4. Измельчите суп блендером, посолите и поперчите перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: