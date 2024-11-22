Топ-7 вкусностей, которые ели дети в 90-х

У каждого ребенка 90-х годов были свои маленькие гастрономические радости, которые дарили неповторимый вкус детства. Жвачки, сухарики, напитки в порошках и даже сухая "Мивина" – все это стало неотъемлемой частью жизни тех, кто рос в этот период.

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Во дворах жевали "Turbo" и собирали вкладыши, пили "Yupi", мечтали о новом фантике из "Love is" и наслаждались простыми, но такими любимыми вкусностями. Хотя времена изменились, ностальгия по этим продуктам до сих пор объединяет многих.

Редакция OBOZ.UA предлагает вспомнить 7 культовых лакомств, которые так любили все дети в 90-х. Некоторые из этих продуктов в магазинах можно найти и сейчас.

Жвачки "Love is"

Любимые среди девочек жвачки, которые знакомили с понятием любви из-за фантиков с милыми иллюстрациями и описаниями чувств. Самым популярным вкусом был клубнично-банановый.

Жвачка "Turbo"

Твердая фруктовая резинка с вкладышами, которые коллекционировали ребята. Они содержали изображения автомобилей и мотоциклов, а жвачка имела ароматы персика и других фруктов.

Жевательные конфеты "Mamba"

Популярны фруктовые ириски с рекламой, которую помнят даже сегодня. Их боготворили за яркий вкус и возможность делиться с друзьями.

Вермишель "Мивина"

Дети любили есть сухую вермишель прямо из упаковки, посыпая ее приправой. Это был настоящий хит среди школьников.

Напитки в порошках Invite+, Yupi и Zuko

Просто добавь воды, и у тебя "натуральный сок" с разными вкусами. Хотя натуральностью эти напитки не отличались, они были настоящим удовольствием для детей.

Сухарики "Три корочки"

Появились в конце 90-х годов и сразу стали популярными. Особенно ценили сухарики со вкусом хрена, которые остаются культовыми в те времена.

Жвачка "Hubba Bubba"

Резинка, из которой можно было надувать огромные пузыри. Она отличалась необычной формой и разными вкусами, что делало ее фаворитом среди детей.

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