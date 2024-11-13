Топ-9 фраз, которые категорически запрещены, если ребенок не хочет есть

Если ребенок никак не хочет есть, в ход всегда идут всевозможные словесные приемы. Родители рассказывают ребенку что угодно, лишь бы тарелка была пустой, а малыш сыт. Но мифы о "самолетике" или по поощрению сладостями – это не всегда правильно.

Видео дня

О том, какие фразы категорически запрещено говорить, если ребенок не хочет есть, рассказала педиатр Юлия Сербан (dr.yuliia.ped) в Instagram. Эксперт предложила простые альтернативы.

"Ты сможешь съесть десерт после того, как съешь овощи"

Почему неправильно: такой подход учит ребенка, что овощи "плохие", а десерт – "награда", из-за чего полезные продукты воспринимаются как нечто неприятное.

Лучше так: "Ты можешь съесть овощи, когда будешь готов". Это дает ребенку право выбора, что поощряет здоровое отношение к пище.

"Если ты будешь вести себя вежливо, дам тебе печенье"

Почему неправильно: использование сладостей в качестве награды преподносит их в желательности, что может привести к чрезмерному влечению к ним.

Лучше так: "Мы можем вместе отведать печенье, когда будет возможность". Это помогает избегать ассоциаций с "вознаграждением" и учит ребенка воспринимать сладости как часть пищи, а не средство поощрения.

"Съешь еще несколько ложек, а тогда уж скажешь я наелся"

Почему неправильно: принуждение к еде мешает ребенку учиться распознавать ощущение сытости, что может привести к проблемам с весом и пищевыми привычками в будущем.

Лучше так: "Когда ты наешься, можешь сказать 'спасибо, я больше не хочу'. Это учит ребенка прислушиваться к себе и понимать, когда он сыт.

"В этом брокколи витамины, которые полезны для твоего здоровья"

Почему неправильно: перерасчет питательных веществ может не заинтересовать ребенка, а сделать питание обязательным, чтобы удовлетворить взрослого.

Лучше так: "Было бы здорово, если бы ты попробовал этот брокколи – он делает тебя сильным!" Это мотивирует ребенка узнавать пищу и пробовать новое в форме игры.

"Если ты меня действительно любишь, то съешь то, что я приготовила"

Почему неправильно: такая фраза ставит ребенка в зависимость от одобрения взрослых, создавая риск манипуляции и формируя связь между любовью и исполнением действий вопреки желаниям.

Лучше так: "Я люблю тебя, вне зависимости от того, что ты ешь, и уважаю твой выбор". Это создает теплую атмосферу и учит ребенка, что любовь не зависит от его поведения за столом.

"Посмотри, как хорошо ест твоя сестра"

Почему неправильно: сравнение с другими детьми влечет за собой конкуренцию, а иногда и зависть, что может ухудшить отношения в семье и снижает уверенность в себе.

Лучше так: "Хочешь выбрать, что съесть сегодня?" Это позволяет ребенку сделать свой выбор, не ориентируясь на других, что способствует развитию самостоятельности.

"Если не будешь есть – не будешь расти"

Почему неправильно: фраза вызывает чувство вины и может вызвать эмоциональный стресс, что снижает удовольствие от приема пищи.

Лучше так: "Пища помогает нам расти сильными и здоровыми". Такой подход сосредотачивает внимание ребенка на пользе пищи и способствует положительному отношению к ней.

"Ты ешь, как маленький ребенок"

Почему неправильно: отрицательные комментарии могут снизить уверенность ребенка и создать отрицательный опыт во время еды.

Лучше так: "Ты можешь сам выбирать, как и когда есть". Это проявляет уважение к выбору ребенка и снижает эмоциональную нагрузку во время еды.

"Открой рот – летит самолетик"

Почему неправильно: использование отвлекающих приемов, как самолет, телевизор или музыка, снижает осознание ребенком процесса еды и может привести к перееданию.

Лучше так: "Давай попробуем есть без отвлечений". Это способствует развитию самоконтроля и лучшему пониманию своих ощущений сытости.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что едят дети в разных странах мира