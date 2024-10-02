Цукаты из тыквы: как приготовить дома полезную вкусность для детей

Цукаты из тыквы – это полезная альтернатива разнообразным магазинным сладостям. Все ингредиенты для такого десерта абсолютно натуральные и безопасные. К тому же, изделия точно понравятся вашим детям, потому что очень яркие и достаточно сладкие.

Видео дня

Как приготовить полезные цукаты из тыквы для детей рассказала фудблогера Валерия Велигура (yummy.lera) на своей странице в Instagram. Хранить можно в сухой стеклянной емкости.

Ингредиенты на 300-350 грамм:

1 кг уже очищенной и нарезанной тыквы (лучше брать мускатную)

300-400 г сахара

1 апельсин

1 лимон

специи: палочка корицы + 5-6 шт. гвоздики + 1 шт. аниса

для хранения: 10 г кукурузного крахмала + 10 г сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Тыкву порезать толщиной 2 см и снять кожицу.

2. Далее порезать кубиками 2*2 см (не более).

3. Положить в большую кастрюлю и добавить сахар, сок и цедру апельсина и лимона, специи, перемешать.

4. Накрыть крышкой или полотенцем.

5. Оставить минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

6. За это время хорошо выделится сок тыквы.

7. После этого довести все до кипения, убавить огонь до среднего и, помешивая, держать 7 минут.

8. Дать полностью охладиться и повторить эту процедуру еще 2-4 раза.

9. Последний раз уже не охлаждать, а положить на сито и дать сиропу полностью стечь. Сироп ни в коем случае не сливать. Его можно хранить в холодильнике и есть с блинами, кашами, сырникам и т.д.

10. Кусочки тыквы выложить на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга.

11. Сушить в духовке при температуре 90 градусов 3-6 часов. Также можно в сушилке.

12. Дать остыть и обвалять в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры.

13. Хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: