Тыквенные кексики для школьников: идеально поместятся в ланчбокс.

Для перекуса ребенку в школу отлично подойдут тыквенные кексы. Они достаточно сытные и питательные. Благодаря овощу тесто получается очень мягким и сочным.

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Идея приготовления тыквенных кексов для детей на перекус в школу опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Такие изделия точно поместятся в ланчбокс, что очень удобно.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

тыква – 200 г

масло – 80 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 1/3 ч.л.

мука – 180 г

корица – 1 ст.л.

имбирь – 0,5-1 ч.л.

Ингредиенты для творожной начинки:

крем-сыр – 175 г

желток – 1 шт.

сахарная пудра – 30-50 г

ванилин, ванильный сахар

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар и взбивать миксером до побелки массы.

2. Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.

3. Добавить в яично-сахарную смесь.

4. Добавить масло, специи, соду, разрыхлитель, муку и перемешать до однородности с помощью лопатки.

5. Для творожной начинки поедать все ингредиенты.

6. Разложить тесто по формочкам (по 1-1,5 ст.л.) и добавить творожную начинку.

7. Отправить кексики в разогретую до 180 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 30-35 минут.

8. Готовые кексы лучше полностью охладить и дать творожной начинке стабилизироваться.

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