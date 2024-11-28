Тыквенные кексики для школьников: идеально поместятся в ланчбокс.
Для перекуса ребенку в школу отлично подойдут тыквенные кексы. Они достаточно сытные и питательные. Благодаря овощу тесто получается очень мягким и сочным.
Идея приготовления тыквенных кексов для детей на перекус в школу опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Такие изделия точно поместятся в ланчбокс, что очень удобно.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- тыква – 200 г
- масло – 80 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 1/3 ч.л.
- мука – 180 г
- корица – 1 ст.л.
- имбирь – 0,5-1 ч.л.
Ингредиенты для творожной начинки:
- крем-сыр – 175 г
- желток – 1 шт.
- сахарная пудра – 30-50 г
- ванилин, ванильный сахар
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар и взбивать миксером до побелки массы.
2. Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.
3. Добавить в яично-сахарную смесь.
4. Добавить масло, специи, соду, разрыхлитель, муку и перемешать до однородности с помощью лопатки.
5. Для творожной начинки поедать все ингредиенты.
6. Разложить тесто по формочкам (по 1-1,5 ст.л.) и добавить творожную начинку.
7. Отправить кексики в разогретую до 180 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 30-35 минут.
8. Готовые кексы лучше полностью охладить и дать творожной начинке стабилизироваться.
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