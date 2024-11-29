Тыквенные оладьи с апельсиновой ноткой: если ребенок любит фруктовые вкусности

Если вы не знаете, как предложить ребенку тыкву, чтобы ему понравилось, сделайте оладьи. Они получатся в меру сладкими и очень мягкими. Подавать можно с любимыми фруктами или йогуртом.

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Идея приготовления тыквенных оладий с апельсиновой ноткой для ребенка опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило ( ketiv ) в Instagram. Тесто для изделий лучше делать из запеченного овоща.

Ингредиенты:

тыква запеченная – 150 г

апельсин (сок+цедра)

куриное яйцо – 1 шт.

сырок без наполнителя – 100 г (или сметана/греческий йогурт)

мука – 100 г (у меня 50 г пшеничной, 50 г цельнозерновой)

разрыхлитель – 1/2 ч.ложки

растопленное сливочное масло или масло гхи – 20 г

Способ приготовления:

1. Предварительно запечь в духовке/мультипечи тыкву (или можно приготовить на пару).

2. Сбить его в пюре.

3. Отдельно взбить яйцо.

4. Соединить тыквенное пюре, яйцо, натереть немного апельсиновой цедры (буквально щепотку, для аромата), выжать апельсиновый сок (50 мл).

5. Добавить растопленное (охлажденное) сливочное масло, сырок и хорошо перемешать.

6. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.

7. Жарить на сухой сковороде по бокам на маленьком огне.

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