Тыквенные оладьи с апельсиновой ноткой: если ребенок любит фруктовые вкусности
Если вы не знаете, как предложить ребенку тыкву, чтобы ему понравилось, сделайте оладьи. Они получатся в меру сладкими и очень мягкими. Подавать можно с любимыми фруктами или йогуртом.
Идея приготовления тыквенных оладий с апельсиновой ноткой для ребенка опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило ( ketiv ) в Instagram. Тесто для изделий лучше делать из запеченного овоща.
Ингредиенты:
- тыква запеченная – 150 г
- апельсин (сок+цедра)
- куриное яйцо – 1 шт.
- сырок без наполнителя – 100 г (или сметана/греческий йогурт)
- мука – 100 г (у меня 50 г пшеничной, 50 г цельнозерновой)
- разрыхлитель – 1/2 ч.ложки
- растопленное сливочное масло или масло гхи – 20 г
Способ приготовления:
1. Предварительно запечь в духовке/мультипечи тыкву (или можно приготовить на пару).
2. Сбить его в пюре.
3. Отдельно взбить яйцо.
4. Соединить тыквенное пюре, яйцо, натереть немного апельсиновой цедры (буквально щепотку, для аромата), выжать апельсиновый сок (50 мл).
5. Добавить растопленное (охлажденное) сливочное масло, сырок и хорошо перемешать.
6. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.
7. Жарить на сухой сковороде по бокам на маленьком огне.
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