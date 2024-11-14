Тыквенные сырники: как приготовить ребенку осеннее лакомство
Пока сезон тыквы в разгаре, следует использовать этот плод. Особенно тогда, когда речь идет о питании детей. Такой овощ может стать отличным заменителем сахара в изделиях. Десерт будет гораздо полезнее.
Идея приготовления сочных тыквенных сырников для детей опубликована на странице диетолога Елены в Facebook. Вам понадобится малое количество ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- кисломолочный творог – 220 г
- тыква – 180 г
- рисовая мука – 60 г
- мед или сахар – 2 ч.л.
- сметана – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву очистить и запечь или отварить.
2. Затем взбить его блендером в состояние пюре.
3. В миске смешать кисломолочный творог, яйцо, тыквенное пюре и мед/сахар. 3. Добавить рисовую муку и хорошо перемешать массу.
4. Сформировать сырники запекать в духовке при 180°C в течение 20-25 минут или выпекать на сковороде с обеих сторон.
5. Подать со сметанкой и медом.
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