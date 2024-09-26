Учите завтракать и давайте воду: несколько важных правил для родителей по питанию детей

Чтобы ребенок получал необходимое количество полезных веществ в течение дня, имел хорошее настроение и самочувствие, родителям следует обратить внимание на несколько важных моментов в питании. Нельзя все пускать на самотек, иначе у ребенка не будет привычки к здоровому питанию.

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О нескольких важных правилах по питанию детей рассказала нутрициоло Наталия Самойленко (samoylenko diet) на своей странице в Instagram. Также она добавила почасовой режим приема пищи, который следует соблюдать.

Учите себя и ребенка завтракать

Кормите ребенка завтраком дома или четко отслеживайте меню или полноценность рациона, который дают в школе. Эксперт отмечает – дети, которые завтракают, обычно едят здоровее в течение дня, имеют меньше перекусов, что очень хорошо для формирования пищевого поведения. Важно завтракать цельными продуктами, а не простыми углеводами, вроде сухих завтраков с молоком, булочки с маслом и сладким чаем или сырников со сгущенкой.

Режим питания

В сутки ребенку нужно употреблять продукты из разных пищевых групп: овощи и фрукты, сложные углеводы (зерновые), продукты богатые белком, молочные продукты и их альтернативы, жировые продукты.

Оптимальный режим питания:

в течение 1 часа после просыпания – завтрак

через 2,5 часа – первый перекус

до 15:00 – обед

через 2,5 часов – второй перекус;

за 2-3 часа до сна – ужин.

Если ребенок не соблюдает режим питания, часто перекусывает и съедает то конфету, то печенье, то пьет сок, уровень глюкозы крови то резко повышается, то снижается, постоянно стимулируется синтез инсулина. Это приводит к ухудшению концентрации, внимания, памяти, ребенок становится раздраженным, гиперактивным или наоборот апатичным. В дальнейшем это способствует развитию ожирения, сахарного диабета, жирового гепатоза печени и повышению уровня холестерина.

Здоровый перекус

Сладкие перекусы дети любят иногда даже больше основной пищи. Нередко калорийная нагрузка перекуса с лихвой перекрывает основной прием пищи. Но в то же время он имеет низкую нутритивную ценность, избыток сахара и трансжиров. Ребенку нужны для перекуса фрукты, ягоды, орехи, кисло-молочные продукты, а не булки или печенье с чаем.

Давайте ребенку воду

С едой мы получаем примерно 20% жидкости, то есть 80% нужно употреблять дополнительно. Учите ребенка пить достаточно жидкости: воды и несладких напитков. Это очень важная привычка для обмена веществ и хорошего пищеварения.

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