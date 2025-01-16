В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей
Оладьи – один из самых любимых перекусов многих детей. Изделия можно подать с джемом, сгущенкой. медом. Особенно вкусно в прикуску с какао. Но очень важно правильно сделать тесто, чтобы оладьи были пышными и не впитывали масло.
Идея приготовления пышных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Особое внимание важно обращать именно на температуру кефира для изделий.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- немного ванили
- яйца – 1 шт.
- сода – 0,5 ч.л. соды
- мука – 220-250 г
Способ приготовления:
1. Кефир подогреть, добавить яйцо, соль, сахар, ваниль.
2. Все смешать.
3. Отдельно соединить муку и соду.
4. Всыпать в основную массу
5. Дать постоять этой массе минут 10, а затем жарить оладьи.
6. Кефир нужно именно подогреть. Он должен быть не горячий, а теплый. Тесто должно быть, как густая сметана (не течет, а спадает с ложки).
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