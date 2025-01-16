В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

Оладьи – один из самых любимых перекусов многих детей. Изделия можно подать с джемом, сгущенкой. медом. Особенно вкусно в прикуску с какао. Но очень важно правильно сделать тесто, чтобы оладьи были пышными и не впитывали масло.

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Идея приготовления пышных оладий для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Особое внимание важно обращать именно на температуру кефира для изделий.

В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • немного ванили
  • яйца – 1 шт.
  • сода – 0,5 ч.л. соды
  • мука – 220-250 г

Способ приготовления:

В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

1. Кефир подогреть, добавить яйцо, соль, сахар, ваниль.

В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

2. Все смешать.

3. Отдельно соединить муку и соду.

В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

4. Всыпать в основную массу

5. Дать постоять этой массе минут 10, а затем жарить оладьи.

В чем секрет пышных оладий: простой рецепт для детей

6. Кефир нужно именно подогреть. Он должен быть не горячий, а теплый. Тесто должно быть, как густая сметана (не течет, а спадает с ложки).

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