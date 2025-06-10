В таком виде ребенок точно полюбит манку: делимся простым рецептом

Если вес ребенок не очень любит манку, приготовьте следующее блюдо. Это не просто каша, а полноценная альтернатива сырникам. В тесто из манки нужно завернуть начинку и просто все пожарить.

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Идея приготовления манника с творогом для детей опубликована на странице фудблогера Антонины с ником sav antoninaa в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты для начинки (нужно просто все смешать):

творог кисломолочный

кокосовая стружка

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Для молочной каши 1 л молока доведите до кипения.

2. Постепенно добавьте 1 стакан манной крупы (12 ст.л.).

3. Во время засыпки манку нужно хорошо перемешивать, чтобы не было комочков. По консистенции манка должна быть очень густая.

4. На поверхность, посыпанную мукой, выложить ложку манной кашит (ложку можно смочить в воде, чтобы манка хорошо отходила от ложки).

5. Сверху положить начинку из сыра.

6. Слепить манник, как вареник, если нужно добавить муку.

7. Жарить в яйце до золотистой корочки.

Варианты начинок:

творог, изюм, изюм, яйцо

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