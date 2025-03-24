Вкусная сладкая колбаса для детей: из чего приготовить популярный десерт

Вкусная сладкая колбаска – десерт, точно понравившийся всем детям. К тому же, вкуснятина можно сделать максимально полезным. Для этого вам понадобятся финики, орехи, овсяные хлопья и какао.

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Идея приготовления сладкой ореховой колбаски для детей опубликована на странице фудблогера Инны с ником moratiinna в Instagram. Можно дать даже с собой в школу.

Ингредиенты:

финики – 10-12 шт.

ореховая паста без сахара. У меня фундучная – 2 ст.л.

кокосовое масло растопленное – 40 мл.

растительное молоко – 50 мл.

миндальная мука – 2-3 ст.л.

овсяные хлопья без глютена – 60 г (кому нельзя овсяные, заменить на воздушный амарант, пшенные или гречневые хлопья. Можно просто разукрасить рисовые хлебцы).

грецкие орехи – горсть

какао-порошок – 2 ч.л. (или кероб)

Способ приготовления:

1. Грецкие орехи немного измельчить ножом.

2. Выложить на разогретую сковороду, добавить миндальную муку (миндальную муку можно заменить амарантовой) и щепотку соли.

3. Все помешивая, немного поджарить 1-2 минуты, чтобы орешки впитали в себя соль и вскрыли аромат.

4. Выложить в чашу блендера орехи с миндальной мукой, добавить финики, кокосовое масло, растительное молоко, ореховую пасту, какао.

5. Все измельчить, но так, чтобы кусочки орехов где-то остались.

6. Выложить массу в глубокую тарелку и добавить хлопья.

7. Всё перемешать и оставить на 10 минут.

8. Затем регулировать консистенцию. Если сильно густая масса, добавить немного растительного молока. Если жидкая, добавить еще хлопья.

9. Выложить смесь на пищевую пленку и завернуть в колбаску. Так чтоб была плотная, умеренная масса. Отправить в холодильник на 3 часа.

10. На доску высыпать какао или кероб, обвалять колбаску, украсить орешками.

11. Поставить в холодильник на ночь.

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