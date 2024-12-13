Вкусное имбирное печенье на Рождество, которое можно приготовить с детьми: рецепт

Рождество – время семейного тепла, ароматов корицы и имбиря, а также особых моментов, которые хочется разделить с близкими. Имбирное печенье – идеальный вариант создания праздничного настроения. Этот простой рецепт позволит приготовить вкусные пряники вместе с детьми, превратив процесс в настоящую рождественскую традицию.

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Идея приготовления вкусного имбирного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником alonka good в Instagram. По желанию готовые испеченные изделия можно украсить глазурью.

Ингредиенты:

сахар – 100 г

мед – 150 г

корица, имбирь и какао (смесь) – 3 ч.л.

сода – 2 ч.л.

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

мука – 450 г

Способ приготовления:

1. Поместите в кастрюлю сахар, мед и смесь специй (корицу, имбирь и какао). Нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, пока ингредиенты не растворятся полностью.

2. Когда появятся первые пузырьки, добавьте соду. Масса начнет активно пениться и увеличится вдвое. Осторожно перемешайте.

3. Добавьте сливочное масло и перемешивайте, пока оно полностью растворится. После этого вбейте яйцо и взбейте до однородного состояния.

4. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, пластичное тесто. Оно не должно липнуть в руки.

5. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины 5 мм.

6. Используйте праздничные формочки, чтобы вырезать фигурки.

7. Выложите заготовки на противень с пергаментом.

8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5–7 минут, пока пряники не поднимутся и слегка подсушятся. Не допускайте сильного зарумянивания.

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