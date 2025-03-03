Вкусное кокосовое печенье для детей: готовится максимум 20 минут

Печенье – отличный вариант быстрого перекуса. Особенно для детей, которым всегда нужно что-то сладкое, но питательное. Следующий рецепт идеально подходит для этого случая.

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Идея приготовления полезного кокосового печенья для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Сахар вам не пригодится.

Ингредиенты:

мука кокосовая – 50 г

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

финики – 25 г (3 шт.)

масло сливочное 82.5% – 70 г

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с растопленным маслом.

2. Добавляем муку и разрыхлитель и перемешиваем.

3. Финики запарить кипятком, снять кожуру и вынуть кость.

4. Мелко нарезать и добавить в тесто.

5. Вымешать тесто, сформировать шарик, завернуть в пленку и положить на 15 минут в холодильник.

6. Сформировать маленькие шарики, немного приплюснуть.

7. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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