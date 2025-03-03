Вкусное кокосовое печенье для детей: готовится максимум 20 минут
Печенье – отличный вариант быстрого перекуса. Особенно для детей, которым всегда нужно что-то сладкое, но питательное. Следующий рецепт идеально подходит для этого случая.
Идея приготовления полезного кокосового печенья для детей опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Сахар вам не пригодится.
Ингредиенты:
- мука кокосовая – 50 г
- разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- финики – 25 г (3 шт.)
- масло сливочное 82.5% – 70 г
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с растопленным маслом.
2. Добавляем муку и разрыхлитель и перемешиваем.
3. Финики запарить кипятком, снять кожуру и вынуть кость.
4. Мелко нарезать и добавить в тесто.
5. Вымешать тесто, сформировать шарик, завернуть в пленку и положить на 15 минут в холодильник.
6. Сформировать маленькие шарики, немного приплюснуть.
7. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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