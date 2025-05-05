Вкусное полезное печенье с сухофруктами для ребенка: легкий и быстрый рецепт

Печенье может быть очень питательным и полезным, если его готовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобится мука высшего сорта и много сухофруктов. Даже без сахара изделия получатся достаточно сладкими.

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Идея приготовления полезного печенья с сухофруктами для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. К процессу можно приобщить малышей – это точно будет очень интересно.

Ингредиенты:

цельнозерновая мука (пшеничная или овсяная) – 100 г

мука высшего сорта – 100 г (для раскатки)

натертый орех (миндаль, грецкий) – 2 ст.л.

сливочное масло (из холодильника) – 140 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сухофрукты – 90 г (синие изюм, курага)

апельсиновый сок – 3 ст.л.

сахар – 1 ст.л. (не обязательно)

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку при температуре 180 градусов.

2. Сухофрукты помыть, порезать, добавить сок, размешать и можно натереть немного цедры из апельсина.

3. Натереть орешки.

4. Всю муку всыпать в миску, натереть на большую терку масло, растереть пальцами.

5. Добавить сухофрукты и орехи, разрыхлитель, ложку сахара.

6. Замесить тесто.

7. Раскатать толщиной около 1 сантиметра.

8. Нарезать полосками и поставить в разогретую духовку, выпекать до готовности.

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