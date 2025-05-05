Вкусное полезное печенье с сухофруктами для ребенка: легкий и быстрый рецепт
Печенье может быть очень питательным и полезным, если его готовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобится мука высшего сорта и много сухофруктов. Даже без сахара изделия получатся достаточно сладкими.
Идея приготовления полезного печенья с сухофруктами для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. К процессу можно приобщить малышей – это точно будет очень интересно.
Ингредиенты:
- цельнозерновая мука (пшеничная или овсяная) – 100 г
- мука высшего сорта – 100 г (для раскатки)
- натертый орех (миндаль, грецкий) – 2 ст.л.
- сливочное масло (из холодильника) – 140 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сухофрукты – 90 г (синие изюм, курага)
- апельсиновый сок – 3 ст.л.
- сахар – 1 ст.л. (не обязательно)
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку при температуре 180 градусов.
2. Сухофрукты помыть, порезать, добавить сок, размешать и можно натереть немного цедры из апельсина.
3. Натереть орешки.
4. Всю муку всыпать в миску, натереть на большую терку масло, растереть пальцами.
5. Добавить сухофрукты и орехи, разрыхлитель, ложку сахара.
6. Замесить тесто.
7. Раскатать толщиной около 1 сантиметра.
8. Нарезать полосками и поставить в разогретую духовку, выпекать до готовности.
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