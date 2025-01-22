Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

Банановые панкейки – это настоящая находка для родителей, желающих порадовать детей вкусным и полезным десертом. Легкие в приготовлении они сочетают в себе нежный вкус бананов, легкий аромат корицы и яркость ягод. Это блюдо станет фаворитом в вашей семье. С таким рецептом вы легко сможете приготовить панкейки, которые понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам.

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Идея приготовления вкусных банановых панкейков для детей опубликована на странице фудблогера с ником littlekalegirl в Instagram. Готовить просто, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.

яйца – 2 шт.

молоко – 1 стакан

мука – 1/3 стакана

корица (молотая) – 1 ч. л.

оливковое масло – 1 ч. л.

ягоды и кленовый сироп – для подачи

Способ приготовления:

1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,8 см.

2. В чашу блендера положите яйца и влейте молоко.

3. Взбивайте на низкой скорости (1–2) в течение 30 секунд.

4. Добавьте муку и молотую корицу в полученную смесь.

5. Взбивайте на высокой скорости (8–9) еще 40 секунд до однородной консистенции.

6. Окунуть кружки бананов в тесто, чтобы они были равномерно покрыты.

7. Смажьте антипригарную сковороду оливковым маслом и нагрейте его.

8. Выложите бананы в тесте на сковороду. Жарьте каждую сторону примерно по 3 минуты, пока они не приобретут золотистый цвет.

9. Выложите панкейки на тарелку.

10. Добавьте ягоды и полейте кленовым сиропом.

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