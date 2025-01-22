Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

Екатерина Ягович
Моя столовая
18
Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

Банановые панкейки – это настоящая находка для родителей, желающих порадовать детей вкусным и полезным десертом. Легкие в приготовлении они сочетают в себе нежный вкус бананов, легкий аромат корицы и яркость ягод. Это блюдо станет фаворитом в вашей семье. С таким рецептом вы легко сможете приготовить панкейки, которые понравятся даже самым требовательным маленьким гурманам.

Видео дня

Идея приготовления вкусных банановых панкейков для детей опубликована на странице фудблогера с ником littlekalegirl в Instagram. Готовить просто, а результат превзойдет все ожидания.

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 1 стакан
  • мука – 1/3 стакана
  • корица (молотая) – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 1 ч. л.
  • ягоды и кленовый сироп – для подачи

Способ приготовления:

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте кружочками толщиной примерно 0,8 см.

2. В чашу блендера положите яйца и влейте молоко.

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

3. Взбивайте на низкой скорости (1–2) в течение 30 секунд.

4. Добавьте муку и молотую корицу в полученную смесь.

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

5. Взбивайте на высокой скорости (8–9) еще 40 секунд до однородной консистенции.

6. Окунуть кружки бананов в тесто, чтобы они были равномерно покрыты.

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

7. Смажьте антипригарную сковороду оливковым маслом и нагрейте его.

8. Выложите бананы в тесте на сковороду. Жарьте каждую сторону примерно по 3 минуты, пока они не приобретут золотистый цвет.

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

9. Выложите панкейки на тарелку.

10. Добавьте ягоды и полейте кленовым сиропом.

Вкусные банановые панкейки для детей: как быстро приготовить любимое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда