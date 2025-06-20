Вкусные блины с клубникой для детей: готовятся без сахара

Из вкусной сочной клубники детям можно приготовить сладкие блины. Такой сезонный десерт точно понравится малышам. Вкусность еще и достаточно питательная, потому что в составе нет сахара.

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Идея приготовления сладких блинов с клубникой для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Можно подавать с чаем или какао.

Ингредиенты:

средняя клубника – 5 шт.

молоко – 75 мл.

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр – 2 2 ч.л.

несколько кусочков клубники

Способ приготовления:

1. Размять клубнику вилкой до состояния пюре.

2. Добавить яйцо и молоко к клубнике и все смешать до однородности.

3. Добавить муку и перемешать.

4. Жарить на хорошо разогретой сковородке с каплей масла ГХИ/сливочного.

5. Смазать блинчик крем-сыром, положить кусочки клубники и завернуть в рулетик.

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