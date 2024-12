Вкусные булочки с начинкой для семейного чаепития: дети точно оценят

Для семейного чаепития прекрасно подойдут пышные дрожжевые булочки. Их можно сделать со сладким яблочным повидлом, которое вы приготовили на зиму. Особенно такой десерт понравится детям.

Идея приготовления рыхлых булочек с начинкой для семейного чаепития опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Очень важно выбрать свежие дрожжи, чтобы опара точно поднялась.

Ингредиенты:

молоко – 260 мл.

сахар – 80 г

дрожжи – 25 г

мука – 480-500 г

желтки – 2 шт.

соль – щепотка

масло – 80 г

густое варенье

яйцо – для смазки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить сахар, раскрошенные дрожжи, перемешать венчиком до растворения.

2. Добавить 200 г муки, хорошо вымешать венчиком до однородности.

3. Накрыть пленкой и отложить в теплое место на 20-30 минут.

4. Если дрожжи хорошие, то через это время опара должна подойти.

5. В опару добавить желтки, перемешать, высыпать постепенно оставшуюся муку и соль. Вымешать.

6. Вылить теплое растопленное теплое масло и начать вмешивать в тесто, пока оно полностью не впитается.

7. Тесто выходит липкое, но муки ни в коем случае уже не подсыпать.

8. Можно смазать руки растительным маслом, чтобы было легче с ним работать.

9. Выложить тесто на рабочую поверхность и начать его месить до тех пор, пока оно не перестанет липнуть в руки.

10. Миску слегка смазать растительным маслом, положить туда тесто, накрыть пленкой и полотенцем и поставить в теплое место на 40-50 минут.

11. Выложить тесто, разделить его на части одинакового размера (выходит примерно 16).

12. Из каждой частицы сформировать шарик.

13. Готовые шарики держать под полотенцем, пока формируются следующие.

14. Раскатать шарик в овал, выложить варенье, сформировать булочку.

15. Булочки выложить на противень застеленный пергаментом.

16. Накрыть полотенцем и дать подойти 15-20 минут.

17. Смазать взбитым с небольшим количеством воды яйцом, можно посыпать еще измельченными орешками и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до румяности и готовности (примерно 30-40 минут в зависимости от духовки).

18. По желанию посыпать еще пудрой.

