Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу
Прекрасным перекусом в школу для ребенка будут пышные дрожжевые рогалики. Для опары вам понадобится именно теплое молоко, чтобы тесто подошло и из него можно было легко изготовить изделия. Можно использовать начинку или обойтись без нее.
Идея приготовления рыхлых рогаликов для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Сербан (dr.yuliia.ped) в Instagram. Идеально к чаю или кофе.
Ингредиенты 1:
- теплое молоко – 1/2 стакана
- сахар (или заменитель) – 1/3 стакана
- сухие дрожжи – 4 г
- пшеничная мука – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты и оставьте на 10 минут.
Ингредиенты 2:
- куриные желтки – 2 шт.
- пшеничная мука
- растопленное сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Добавить к заготовке 1,5 желтка (немножко оставить, чтобы смазать рогалики).
2. Добавить пшеничную муку. Его нужно столько, чтобы тесто было мягким, даже может еще липнуть к рукам.
3. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.
4. Оставить на час в теплом месте.
5. Разделить тесто на 2 части, каждую раскатать и порезать тесто на треугольники.
6. Сформировать рогалики и бросить еще на 30 минут.
7. Смазать желтком и выпекать при температуре 170 градусов в течение 20-30 минут.
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