Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

Прекрасным перекусом в школу для ребенка будут пышные дрожжевые рогалики. Для опары вам понадобится именно теплое молоко, чтобы тесто подошло и из него можно было легко изготовить изделия. Можно использовать начинку или обойтись без нее.

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Идея приготовления рыхлых рогаликов для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Сербан (dr.yuliia.ped) в Instagram. Идеально к чаю или кофе.

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

Ингредиенты 1:

  • теплое молоко – 1/2 стакана
  • сахар (или заменитель) – 1/3 стакана
  • сухие дрожжи – 4 г
  • пшеничная мука – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и оставьте на 10 минут.

Ингредиенты 2:

  • куриные желтки – 2 шт.
  • пшеничная мука
  • растопленное сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

1. Добавить к заготовке 1,5 желтка (немножко оставить, чтобы смазать рогалики).

2. Добавить пшеничную муку. Его нужно столько, чтобы тесто было мягким, даже может еще липнуть к рукам.

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

3. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

4. Оставить на час в теплом месте.

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

5. Разделить тесто на 2 части, каждую раскатать и порезать тесто на треугольники.

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

6. Сформировать рогалики и бросить еще на 30 минут.

Вкусные и пышные рогалики для детей: удобно будет дать с собой в школу

7. Смазать желтком и выпекать при температуре 170 градусов в течение 20-30 минут.

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