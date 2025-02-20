Вкусные рыбные котлеты, которые полюбит ваш ребенок: легкий и полезный рецепт
Рыбные котлеты – полезное и очень питательное блюдо для детей. Их очень вкусно подать с картофельным пюре, гречкой или любым другим гарниром. В таком виде рыба малышам точно понравится.
Идея приготовления сочных рыбных котлет для ребенка опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко ( blw.babies ) на своей странице в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- филе хека – 300 г (можно использовать другую рыбу)
- специи (у меня сладкая паприка, гранулированный чеснок, орегано)
- морковь – 2 шт.
- лук – 0,5 шт.
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Все положить в блендер.
2. Сбить до однородной смеси.
3. Слепить котлетки. Для 6-8 месяцев лучше лепить продолговатые котлетки. Для 8/9 месяцев можно делать любой формы, но затем нарезать кубиками. С 12 месяцев можно подавать котлетку, не нарезая кубиками.
4. Готовить котлетки можно на пару (время приготовления зависит от устройства).
5. В мультиварке – примерно 20 минут.
6. При тушении сначала следует обжарить котлетки с обеих сторон до золотистой корочки, а затем залить водой, чтобы покрыла котлетку.
7. Тушить на маленьком огне 20 минут под крышкой.
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