Вкусные рыбные котлеты, которые полюбит ваш ребенок: легкий и полезный рецепт

Рыбные котлеты – полезное и очень питательное блюдо для детей. Их очень вкусно подать с картофельным пюре, гречкой или любым другим гарниром. В таком виде рыба малышам точно понравится.

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Идея приготовления сочных рыбных котлет для ребенка опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко ( blw.babies ) на своей странице в Instagram. Понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

филе хека – 300 г (можно использовать другую рыбу)

специи (у меня сладкая паприка, гранулированный чеснок, орегано)

морковь – 2 шт.

лук – 0,5 шт.

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Все положить в блендер.

2. Сбить до однородной смеси.

3. Слепить котлетки. Для 6-8 месяцев лучше лепить продолговатые котлетки. Для 8/9 месяцев можно делать любой формы, но затем нарезать кубиками. С 12 месяцев можно подавать котлетку, не нарезая кубиками.

4. Готовить котлетки можно на пару (время приготовления зависит от устройства).

5. В мультиварке – примерно 20 минут.

6. При тушении сначала следует обжарить котлетки с обеих сторон до золотистой корочки, а затем залить водой, чтобы покрыла котлетку.

7. Тушить на маленьком огне 20 минут под крышкой.

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