Вкусные сладкие сочники из сыра для детей: простой рецепт выпечки от Лизы Глинской
Сочники – вкусный десерт, многим знакомый с детства. Такую выпечку вкусно есть в прикуску с любимым какао, чаем или просто молоком. В основе – обычный кисломолочный творог.
Идея приготовления вкусных сочников для детей опубликована на странице известного украинского кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Тесто очень простое.
Ингредиенты:
- мука – 250 г (10 ст. л. без горки)
- пищевая сода – 4 г
- соль – 1 г (1/5 ч. л.)
- сметана – 50 г (жирностью 15-20%)
- сливочное масло – 80 г (комнатной температуры, жирностью 82%)
- яйца – 1 шт.
- сахар – 5 г (2 ст. л. с горкой)
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 200 г (жирностью 5-9%)
- сахар – 1 ст. л. без горки
- ванильный сахар
- мука – 3 ч.л.
- белок – 1 шт.
- изюм – 80 г
- сметана – 20 г (жирностью 15-20%)
Ингредиенты для глазирования:
- желток – 1 шт.
- молоко – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешиваем в миске с помощью венчика: яйцо, сахар, сливочное масло комнатной температуры и сметану. Из-за разницы в температуре яйца и сливочного масла масса может расслоиться, но, когда мы добавим сухие ингредиенты, масса снова станет однородной.
2. Добавляем муку, соль, пищевую соду и замешиваем тесто сначала силиконовой лопаткой, а затем рукой.
3. Тесто готово, отправляем его в холодильник на 10 минут, пока приготовим начинку.
4. Объединяем в мерном стакане: кисломолочный творог, белок, обычный и ванильный сахар, муку и сметану. Взбиваем погружным блендером до однородности.
5. Моем изюм и просушиваем с помощью бумажного полотенца.
6. Добавляем изюм в творожную массу и перемешиваем.
7. Формируем из теста шарики весом 35 г, кладем на дощечку с мукой и раскатываем.
8. Выкладываем на одну половинку столовую ложку начинки и накрываем второй половиной теста.
9. Перекладываем на противень с пергаментом. Так же остальные сочники.
10. Из этого количества теста выходит 14 сочников.
11. Смешиваем желток с молоком и глазируем сочники.
12. Отправляем в разогретую духовку до 175 градусов на 18 минут, режим – тепло снизу + конвекция.
13. Сочники готовы, остается дождаться, пока они остынут и можно есть.
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