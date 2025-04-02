Вкусные сладкие сочники из сыра для детей: простой рецепт выпечки от Лизы Глинской

Сочники – вкусный десерт, многим знакомый с детства. Такую выпечку вкусно есть в прикуску с любимым какао, чаем или просто молоком. В основе – обычный кисломолочный творог.

Видео дня

Идея приготовления вкусных сочников для детей опубликована на странице известного украинского кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Тесто очень простое.

Ингредиенты:

мука – 250 г (10 ст. л. без горки)

пищевая сода – 4 г

соль – 1 г (1/5 ч. л.)

сметана – 50 г (жирностью 15-20%)

сливочное масло – 80 г (комнатной температуры, жирностью 82%)

яйца – 1 шт.

сахар – 5 г (2 ст. л. с горкой)

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 200 г (жирностью 5-9%)

сахар – 1 ст. л. без горки

ванильный сахар

мука – 3 ч.л.

белок – 1 шт.

изюм – 80 г

сметана – 20 г (жирностью 15-20%)

Ингредиенты для глазирования:

желток – 1 шт.

молоко – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешиваем в миске с помощью венчика: яйцо, сахар, сливочное масло комнатной температуры и сметану. Из-за разницы в температуре яйца и сливочного масла масса может расслоиться, но, когда мы добавим сухие ингредиенты, масса снова станет однородной.

2. Добавляем муку, соль, пищевую соду и замешиваем тесто сначала силиконовой лопаткой, а затем рукой.

3. Тесто готово, отправляем его в холодильник на 10 минут, пока приготовим начинку.

4. Объединяем в мерном стакане: кисломолочный творог, белок, обычный и ванильный сахар, муку и сметану. Взбиваем погружным блендером до однородности.

5. Моем изюм и просушиваем с помощью бумажного полотенца.

6. Добавляем изюм в творожную массу и перемешиваем.

7. Формируем из теста шарики весом 35 г, кладем на дощечку с мукой и раскатываем.

8. Выкладываем на одну половинку столовую ложку начинки и накрываем второй половиной теста.

9. Перекладываем на противень с пергаментом. Так же остальные сочники.

10. Из этого количества теста выходит 14 сочников.

11. Смешиваем желток с молоком и глазируем сочники.

12. Отправляем в разогретую духовку до 175 градусов на 18 минут, режим – тепло снизу + конвекция.

13. Сочники готовы, остается дождаться, пока они остынут и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: