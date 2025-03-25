Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

Сырники – одно из самых любимых блюд многих детей. У мам с такими изделиями часто возникают проблемы: тесто распадается, горит, получается слишком редким. К тому же всегда хочется сделать действительно полезное блюдо и не забивать его мукой. На этот случай есть один простой рецепт.

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Идея приготовления вкусных сырников с сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогерF Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. Курага сделает сыр достаточно сладким, потому сахар не понадобится.

Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 700 г
  • яйца – 2 шт.
  • манка – 2 ст.л.
  • мука рисовая – 2 ст л.
  • мука пшеничная – 2 ст.л.
  • курага – примерно 150-200 г

Способ приготовления:

Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

1. Взбить творог с яйцами, добавить манку.

2. Дать ей пора немного набрать влаги, а тем временем заняться курагой.

Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

3. Курагу залить кипятком – это делает ее частенькой, мягкой и она между собой не липнет, что позволяет равномерно распределить курагу по сыру.

Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

4. Добавить по 2 ложки муки и хорошо перемешать.

Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

5. Формировать можно либо влажными руками, либо стаканом.

Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

6. Жарить на сковороде с небольшим огнем на кокосовом масле. С одной стороны под крышкой, с другой – без.

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