Вкусные сырники с сухофруктами для детей: получатся у каждой мамы

Сырники – одно из самых любимых блюд многих детей. У мам с такими изделиями часто возникают проблемы: тесто распадается, горит, получается слишком редким. К тому же всегда хочется сделать действительно полезное блюдо и не забивать его мукой. На этот случай есть один простой рецепт.

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Идея приготовления вкусных сырников с сухофруктами для детей опубликована на странице фудблогерF Елены Суничук (alenakovalchuk blog) в Instagram. Курага сделает сыр достаточно сладким, потому сахар не понадобится.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 700 г

яйца – 2 шт.

манка – 2 ст.л.

мука рисовая – 2 ст л.

мука пшеничная – 2 ст.л.

курага – примерно 150-200 г

Способ приготовления:

1. Взбить творог с яйцами, добавить манку.

2. Дать ей пора немного набрать влаги, а тем временем заняться курагой.

3. Курагу залить кипятком – это делает ее частенькой, мягкой и она между собой не липнет, что позволяет равномерно распределить курагу по сыру.

4. Добавить по 2 ложки муки и хорошо перемешать.

5. Формировать можно либо влажными руками, либо стаканом.

6. Жарить на сковороде с небольшим огнем на кокосовом масле. С одной стороны под крышкой, с другой – без.

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