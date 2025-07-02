Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям
Вместо того, чтобы просто отваривать скучную гречку для ребенка, приготовьте вкусное полноценное блюдо из такой крупы. Речь идет об элементарных оладьях. А для того, чтобы изделия были сочными, добавьте сочный кабачок.
Идея приготовления гречаников с кабачком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- вареная гречка – 150 г (количество показываю на видео)
- яйца – 1 шт. (небольшое)
- натертый кабачок – 3 ст.л.
- тертый твердый сыр – 1 ст.л. (внимательно проверяйте состав на содержание соли для малышей)
- мука – 1 ст.л. (пшеничная, рисовая, овсяная)
- масло – 1 ч.л. (по необходимости)
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на мелкой терке.
2. Отжать лишнюю влагу.
3. Смешать все ингредиенты: гречку, яйцо, муку, кабачок, сыр.
4. Сформировать ложкой небольшие оладьи.
5. Обжарить на сухой сковородке с антипригарным покрытием по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистости или запечь в духовке при температуре 180 градусов 10 минут.
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