Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
1,1 т.
Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

Вместо того, чтобы просто отваривать скучную гречку для ребенка, приготовьте вкусное полноценное блюдо из такой крупы. Речь идет об элементарных оладьях. А для того, чтобы изделия были сочными, добавьте сочный кабачок.

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Идея приготовления гречаников с кабачком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

Ингредиенты:

  • вареная гречка – 150 г (количество показываю на видео)
  • яйца – 1 шт. (небольшое)
  • натертый кабачок – 3 ст.л.
  • тертый твердый сыр – 1 ст.л. (внимательно проверяйте состав на содержание соли для малышей)
  • мука – 1 ст.л. (пшеничная, рисовая, овсяная)
  • масло – 1 ч.л. (по необходимости)

Способ приготовления:

Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

1. Кабачок натереть на мелкой терке.

Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

2. Отжать лишнюю влагу.

Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

3. Смешать все ингредиенты: гречку, яйцо, муку, кабачок, сыр.

Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

4. Сформировать ложкой небольшие оладьи.

5. Обжарить на сухой сковородке с антипригарным покрытием по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистости или запечь в духовке при температуре 180 градусов 10 минут.

Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

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