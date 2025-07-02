Вкусные жареные гречаники с кабачком: блюдо, которое точно понравится детям

Вместо того, чтобы просто отваривать скучную гречку для ребенка, приготовьте вкусное полноценное блюдо из такой крупы. Речь идет об элементарных оладьях. А для того, чтобы изделия были сочными, добавьте сочный кабачок.

Видео дня

Идея приготовления гречаников с кабачком опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketiv в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

вареная гречка – 150 г (количество показываю на видео)

яйца – 1 шт. (небольшое)

натертый кабачок – 3 ст.л.

тертый твердый сыр – 1 ст.л. (внимательно проверяйте состав на содержание соли для малышей)

мука – 1 ст.л. (пшеничная, рисовая, овсяная)

масло – 1 ч.л. (по необходимости)

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкой терке.

2. Отжать лишнюю влагу.

3. Смешать все ингредиенты: гречку, яйцо, муку, кабачок, сыр.

4. Сформировать ложкой небольшие оладьи.

5. Обжарить на сухой сковородке с антипригарным покрытием по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистости или запечь в духовке при температуре 180 градусов 10 минут.

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