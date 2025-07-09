Вкусный сырный крекер, который можно детям: как приготовить в домашних условиях
Крекер – замечательный вариант перекуса для ребенка. Но вместо того, чтобы покупать его в магазине, можно сделать такой снек в домашних условиях. Так будет значительно питательнее и полезнее.
Идея приготовления хрустящих домашних крекеров для детей опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- творог – 100 г
- мука – 150-160 г
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К муке добавить холодное сливочное масло и быстро перетереть до состояния крошки (муки сначала добавить немного меньше, потом при необходимости подсыпать).
2. Затем добавить натертый сыр (лучше всего брать соленый/вкусный или миксовать разные вкусы), яйцо и замешать тесто.
3. Как только все собралось в шар, завернуть тесто в пленку.
4. Поставить в холодильник минимум на 30 минут, чтобы дальше с ним было проще работать.
5. После этого разделить тесто на части.
6. Каждую раскатать в круг и нарезать на кусочки.
7. Выложить на противень.
8. Выпекаем при 180°С 10-12 мин.
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