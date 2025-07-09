Вкусный сырный крекер, который можно детям: как приготовить в домашних условиях

Крекер – замечательный вариант перекуса для ребенка. Но вместо того, чтобы покупать его в магазине, можно сделать такой снек в домашних условиях. Так будет значительно питательнее и полезнее.

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Идея приготовления хрустящих домашних крекеров для детей опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

творог – 100 г

мука – 150-160 г

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К муке добавить холодное сливочное масло и быстро перетереть до состояния крошки (муки сначала добавить немного меньше, потом при необходимости подсыпать).

2. Затем добавить натертый сыр (лучше всего брать соленый/вкусный или миксовать разные вкусы), яйцо и замешать тесто.

3. Как только все собралось в шар, завернуть тесто в пленку.

4. Поставить в холодильник минимум на 30 минут, чтобы дальше с ним было проще работать.

5. После этого разделить тесто на части.

6. Каждую раскатать в круг и нарезать на кусочки.

7. Выложить на противень.

8. Выпекаем при 180°С 10-12 мин.

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